Silah Bırakma Süreci Nasıl Devam Edecek? AKP Cephesinden Flaş Açıklamalar

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AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, katıldığı canlı yayında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik TBMM'de kurulacak komisyona değinen Ala, diğer partilerle görüşmeler yapılacağını, sürecin gelecek günlerde şekilleneceğini ifade etti.

Ala, "Sayın meclis başkanımız, çok uzun olmayan bir zamanda görüşmeleri yapacak. Ve biliyorsunuz; bu tür komisyonların kurulması için Meclis'in açık olması gerekmiyor. Tatile girildikten sonra da komisyon kurulabiliyor. Bir iki hafta içinde şekillenecektir. Bütün parti gruplarının dahil olacağı bir komisyon olacak. Her partiden temsilciler olacak. Temsil gücü yüksek olsun diye bir değerlendirme de var. Tüm değerlendirmeler yapılıyor, komisyon kurulacak" dedi.

KAMUOYU SÜRECE NASIL BAKIYOR?

Ala, "Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili vatandaştan nasıl bir karşılık görüyorsunuz?" sorusuna ilişkin, "En son yaptığımız ankette Türkiye'nin yüzde 75,9'u Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor. Hatta, bunu muhtemelen silahların bırakılması gününden sonra yapsak, bu daha da yükseğe çıkmış olabilir. Ama hemen ondan önce bitirdiğimiz ankette yüzde 75,9. Çok yüksek, ciddi bir oran. Vatandaş şunu söylüyor, 'bir an önce bu meseleyi çözün.' Buna hazır, bunu destekliyor ve çözüm bekliyor. Bir an önce çözülmesini istiyor ve destekliyor" diye konuştu.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK?

"Silah bırakma süreci nasıl devam edecek?" sorusuna ilişkin Ala, sürecin başından itibaren öngördükleri şekilde ilerlediğini, şu an aksama ya da duraksamanın olmadığını vurguladı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başladığını anlatan Ala, "Burada güven artırıcı önlemler önemli, adım adım gitmek önemli. Adımların ve basamakların sıralamasına dikkat etmek önemlidir. Bir sonra atacağımız adımı bir önceye çekersek bu kez ikisini birden atamaz hale geliriz. Ama öngördüğümüz biçimde, planladığımız şekilde, konuştuğumuz biçimde, adım adım ilerlersek mesafe alacağız, bu görülüyor. Çünkü, şartlar, ortam müsait. O bakımdan susuyorsak planlı susuyoruz, onu söyleyeyim, konuşarak susuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA