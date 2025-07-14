CHP'de 3 İsme Kesin İhraç İstemi!

Manavgat Belediyesi'ndeki baklava kutusu içindeki para görüntüleriyle ilgili olarak CHP'de Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Son Güncelleme:
CHP'de 3 İsme Kesin İhraç İstemi!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel Yücel, şunları söyledi:

“Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
Kartalkaya Faciasında İhmaller Zinciri: Yangın Alarmı Çalmamış! Kartalkaya Faciasında İhmaller Zinciri: Yangın Alarmı Çalmamış!
Yarın Bursa’da Bazı Yollar Kapatılacak Yarın Bursa’da Bazı Yollar Kapatılacak
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı 9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye
Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi! Ehliyetleri İptal Edilecek
İstanbul'da Korkunç Kadın Cinayeti! Fail: Eski Polis... Üniversite Öğrencisi Ayşe'yi Katledip Valizle Yol Kenarına Attı Üniversite Öğrencisi Ayşe'yi Katledip Valizle Yol Kenarına Attı