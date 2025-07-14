CHP'de 3 İsme Kesin İhraç İstemi!

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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel Yücel, şunları söyledi:

“Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi