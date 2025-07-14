Kartalkaya Faciasında İhmaller Zinciri: Yangın Alarmı Çalmamış!

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Bolu Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 8’inci gününde müşteki ve tanık beyanları verildi. Sabah saatlerinde tek müşteki beyanıyla başlayan duruşmaya tanıkların ifadeleriyle devam edildi.

'ALARM SESİ DUYMADIM'

Kartal A.Ş.’nin elektrik teknisyeni Murat Duman, "Kartal A.Ş.’de telesiyejde çalışıyordum. 3 aylık elemandım. Saat 03.28’de Hüseyin Özer aradı. Jandarma ve AFAD ekipleri ‘Elektriği kesin’ diye bağırıyordu. Saat 04.20 sıralarında jeneratörü kapatmaya gittim. Biz kestiğimizde SEDAŞ tarafından elektriğin kesildiğini biliyorum. Çünkü onlar kesmese jeneratör devreye girmezdi. Alarm sesi duymadım. Otelin işleyişine vakıf değilim. Biz Bayram beyle teleski sistemine bakıyorduk. Bizim otellerle çok bağımız olmazdı. Yemek veya çay içmeye çıkardık" dedi.

'DETAYLARA VAKIF DEĞİLİM'

Yangını sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Gazelle Otel’in teknik personeli tanık Bahadır Bahar, "Yangını evdeyken sosyal medyadan öğrendim. Grand Kartal Otel’Bahadır Özkuru’yu aradım. O da bana canını zor kurtardığını söyledi. Onun dışında yangına ilişkin detaylara vakıf değilim" ifadelerine yer verdi.

'YANGIN ALARMINI DUYMADIM'

Grand Kartal Otel’in içerisinde bulunan kafeterya White Fox’ta yangından 1.5 ay önce işe başladığını söyleyen SEGBİS sistemiyle müşteki olarak beyan veren Sabahattin Kanatlı, "Ben gittiğimde Mehmet İşçioğlu, Şevval Şahin, Esra Nazik, Eslem Uyanık vardı. Gün içerisinde 8-4 çalışırdım. Yangından 1.5 hafta önce denetime geldiler. Ben başlamadan önce de bir denetim yapılmış. İsimlerini hatırlamıyorum. Yangın denetimlerini yaptılar gitti. Ben 1.katta kalıyordum. Bir müşterinin kapı zorlama sesine uyandık. Saat 03.20 sıralarında kala yangın çıktığını öğrendik. Yanımda Mehmet İşçioğlu vardı. 3. kata kadar çıkabildik. İçerisinde dumanlar vardı. Yukarıya çıkamadık sonra geriye döndük. Otel yönetiminden kimseyi göremedim, dışarısı çok kalabalıktı. Yangın alarmı duymadım. Şikayetçi değilim, davaya katılmak istemiyorum" dedi.

Gazelle Otel’den Kasım ayında Grand Kartal Otel’e görevlendirilen elektrik personeli Bahadır Özkuru, "Ben Gazelle personeliyim. Kasım ayında Grand Kartal Otel’e görevlendirme çıktı. Yangından önce 3. katta kalıyordum. Saat 03.50 gibi otelin yabancı masörü aradı. Odada duman varmış. Benim başım dönüyordu. Çıktığımda ise 4. kat komple yanıyordu. Dışarı çıktığımda çalışanları gördüm. Vatandaşları merdivenlerle aşağıya indiriyorlardı. Otel yönetiminden Emir Aras’ı gördüm. İnsanlara yardım etmeye çalışıyordu. Halit beyi gördüm sonra. 3. kattan garaja direkt çıkış var. Oradan dışarıya çıktım" diye konuştu.

'GRAND KARTAL OTEL'E IŞIKLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIKMIŞTIK'

Grand Kartal Otel’e aydınlatma ışıklarını değiştirmek için çıktıklarını söyleyen Bahadır Özkuru, "Emir Aras’ın talimatıyla Tahsin Pekcan bizi Grand Kartal Otel’e görevlendirdi. Tahsin Pekcan’ın 2 hafta boyunca bizimle Grand Kartal Otel’de kalmıştı. Aydınlatma değiştirmeye görevlendirmişlerdi. Hüseyin Özer’le birlikte çıktık değiştirmiştik. Biz oraya sadece ışıkları değiştirmek için çıkmıştık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA