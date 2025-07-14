Yarın Bursa’da Bazı Yollar Kapatılacak

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla birçok cadde araç trafiğine kapatılacak. Valilik, vatandaşları toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı.

Yarın Bursa’da Bazı Yollar Kapatılacak
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Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Salı günü saat 17.00 itibarıyla Haşim İşcan Caddesi’nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Acem Reis Camii arası, Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi etkinliklerin bitmesine kadar trafiğe kapalı olacak. Kemal Bengü Caddesi’nin Şehreküstü istikameti ile İnönü Caddesi üzerinden gelen araçlar ise zorunlu olarak yeniden İnönü Caddesi’ne yönlendirilecek.

Saat 18.30’dan itibaren düzenlenecek olan Sancak Koşusu nedeniyle Eski Stad Kavşağı’ndan Altıparmak Caddesi ve Atatürk Caddesi istikameti çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Aynı saatte başlayacak 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü sebebiyle de Atatürk Caddesi’nin Heykel Valilik önü ile İnönü Caddesi Dörtyol Kavşağı arası araç geçişine kapalı olacak.

Yetkililer, sürücülere trafik görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları gerektiğini hatırlatırken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına özel araçlar yerine toplu taşıma kullanmalarının daha uygun olacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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