Muğla'da Caretta Carettalar Denize Ulaştı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

DEKAMER görevlileri minik kaplumbağaların hayata tutunması için çalışma yapıyor. Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla suya bırakılıyor.

Yuva kafeslerini ve yavru çıkışlarını izlemek üzere alan çalışması yapan DEKAMER ekipleri, sahildeki bir yuvadan yavru çıktığını tespit etti. Son yavrunun yuvadan ayrılarak denizle buluşmasını bekleyen ekipler, bugüne kadar 350 caretta caretta yavrusunun denize ulaştığını belirledi.

DEKAMER arazi sorumlusu Birol Çakıroğlu, AA muhabirine, sezonun ilk yavru çıkışına şahit olduklarını, çok güzel ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kumsala ilk yuvanın 1 Mayıs'ta tespit edildiğini, şu anda 688 yuvaya ulaştıklarını anlatan Çakıroğlu, "Böyle gidersek yine diğer senelerde olduğu gibi 700'leri göreceğiz, hatta geçeceğiz gibi görünüyor. Bir hafta öncesinden başlamak kaydıyla yavru çıkışlarımız devam ediyor. 10-12 yuvadan net çıkışlar tespit ettik. Kuluçka süresi dolan yuvalardan da 6-7 tanesini açtık. Tespit ettiğimiz şu anda denize ulaşan yavru sayısı 350 civarında bir rakama ulaştı." dedi.

Kaynak: AA