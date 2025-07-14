Kocaeli'de Katliam Gibi Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: 5 Ölü ve Yaralı Var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 2 otomobil ve TIR’ın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Korkunç kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DKT 578 ve 34 DCK 849 plakalı otomobil ile 41 AYC 798 dorse plakalı TIR, çarpıştı. 34 DKT 578 plakalı otomobil dorsenin altında kalarak paramparça oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, tır sürücüsü de yaralandı.

Kocaeli'de Katliam Gibi Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: 5 Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA

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