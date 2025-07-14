Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Süreç Adım Adım İnşa Edildi'

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında 15 Temmuz ve 'terörsüz Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Bakan Tunç Türk milletinin demokrasi dersi verdiğini belirterek 'Meclis'te bombalanan yerler adeta bir savaşı andırıyordu. Yaralanan milletvekillerimiz de oldu. Özel harekata bomba atıldı 43 şehidimiz oldu. Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak onlar sayesinde konuşuyoruz' dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin kolay inşa edilmediğini belirten Bakan Tunç 'Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos konuşması milat oldu' dedi.

A Haber'de konuşan Bakan Tunç, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'BUGÜN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYORSAK...'

"15 Temmuz'da Türk milleti demokrasi dersi verdi. Meclis'te bombalanan yerler adeta bir savaşı andırıyordu. Yaralanan milletvekillerimiz de oldu. Özel harekata bomba atıldı 43 şehidimiz oldu. Bugün Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak onlar sayesinde konuşuyoruz.

''TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ADIM ADIM İNŞA EDİLDİ'

"Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Silahların yakılması bu süreçteki çok önemli bir dönemeç. Bugünleri gördük, tarihi günleri yaşadık Tabii 'terörsüz Türkiye' sürecine kolay gelinmedi, bunu da unutmamak lazım. 'Terörsüz Türkiye' adım adım inşa edildi. Bu sürecin inşa edilmemesini isteyen çevreler de vardı. Onlar da boş durmadı, onlar AK Parti'nin kuruluşundan itibaren sürekli engelleme gayreti içerisindeler. Önemli olan bundan sonra milletimizin karanlık geceleri yaşamaması.

'KOMİSYON 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ İÇİN ÇALIŞACAK'

'Terörsüz Türkiye' ile ilgili olarak özellikle süreç açıklığa kavuştuğundan itibaren Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri, Milli İstihbarat Teşkilatımız tüm bunların koordinasyonu neticesinde bu noktaya getirildi. Eğer bu koordinasyon olmasa en üst düzeyde bu uyum olmasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu koordinasyon sağlanmamış olsa bu başarı sağlanamazdı. Cumhur İttifakı olarak burada tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde bu başarı sağlandı. Özellikle Meclis'te silahların bırakılması sürecini gözleyecek olan bir komisyonun kurulması çalışmaları var. Bu tamamen 'terörsüz Türkiye' ile ilgili bir süreç."

'CHP YÖNETİMİ YANLIŞ BİR YOL İZLİYOR'

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "Belediyelere yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı ve ilçe belediye başkanları ile gibi itirafçıların çoğu kendi arkadaşları. Suçüstü görüntülere inanmıyorlar. Yargı bağımsız ve tarafsız şekilde devrede. Yargı yolsuzluk yapanın partisine bakmaz. CHP yönetimi yanlış bir yol izliyor. CHP liderinin soruşturma sonucunu beklemesi lazım. Yargı mensuplarını tehdit ederek bir yere varamazsınız. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz. Yargı karar verinceye kadar herkes suçsuzdur ama siz soruşturmalara yönelik bir kara propaganda yaparsanız kendinize de zarar verirsiniz. Savunma yapılacak yer meydanlar değil mahkemelerdir. AK Partili belediyeler de 30 davaya muhatap oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi