İzmir'de Korkutan Yangın! Alevler Geceyi Gündüze Çevirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde boş bir arsada bulunan çöplerin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi 6119 Sokak'ta bulunan boş bir arsada saat 20.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle arsada bulunan çöpler yanmaya başladı. Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı.

İzmir'de Korkutan Yangın! Alevler Geceyi Gündüze Çevirdi - Resim : 1

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangın, kentin dört bir yanından görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, geniş bir alanda etkili olan çöp yangınına müdahalede bulundu. Ayrıca, bölgeye getirilen iş makinaları, yangının çevredeki depolara sıçramaması için çalışma yaptı.

Geceyi aydınlatan alevler dronla havadan görüntülenirken, söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

İzmir'de Korkutan Yangın! Alevler Geceyi Gündüze Çevirdi - Resim : 2

Kaynak: DHA

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