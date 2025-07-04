Bakanlık Sinyali Vermişti: Spotify Hakkında İnceleme

Rekabet Kurulu tarafından Spotify hakkında inceleme başlatıldı. Şirketin sanatçılar arasında ayrımcılık yaptığı, rakiplerini zorladığı ve telif dağılımında adaletsizlik uyguladığı yönündeki şikayetler incelenecek.

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Bakanlık Sinyali Vermişti: Spotify Hakkında İnceleme
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Rekabet Kurulu, dijital müzik dünyasının devlerinden olan Spotify hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.

'AYRIMCILIK' ŞİKAYETLERİ İNCELENECEK

Spotify hakkında başlatılan inceleme kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de mercek altına alınacak.

Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, milyonlarca kişinin kullandığı müzik platformu Spotify da yer alan liste başlıkları ve içeriklere ilişkin yasal işlem başlatılacağını açıklamıştı. Mumcu, Spotify'a yönelik "Toplumumuzun birlik ve beraberliğine yönelik sinsi ve provokatif, ahlak dışı içerikler tespit edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

Spotify Kapanacak mı? Bakanlıktan Yine Ahlak MüdahalesiSpotify Kapanacak mı? Bakanlıktan Yine Ahlak MüdahalesiGüncel

Kaynak: AA

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