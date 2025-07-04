Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da Serdivan ve Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Serdivan ve Erenler İlçesinde yapılan operasyonda S.A. (29) ve M.Ç. (43) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 107 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: İHA

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