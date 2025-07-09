Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile yarı finalde karşılaşacak olan Real Madrid, gökyüzünde büyük şok yaşadı. Yıldızlarla dolu uçak fırtına nedeniyle dakikalarca gökyüzünde kalmak zorunda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Arda Güler Real Madrid
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Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı - Resim: 1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında ABD’de bulunan Real Madrid, gökyüzünde şoku yaşadı. Real Madrid’i taşıyan uçak Palm Beach’te yaşanan fırtınaya gökyüzünde yakalandı

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Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı - Resim: 2

Real Madrid’in PSG ile oynayacakları yarı final karşılaşması öncesinde New York havalimanına gitmek için havalanan uçak, iniş esnasında fırtınaya yakalandı. İniş için uçaklar gökyüzünde büyük bir trafik oluştururken, Real Madrid’in uçağı 1.5 saat gökyüzünde bekledi.

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Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı - Resim: 3

Kamp için Palm Beach’i tercih eden Real Madrid bu olayın ardından kampını iptal ederek, başka bir kamp merkezi tercih etmek zorunda kaldı.

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