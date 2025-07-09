Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile yarı finalde karşılaşacak olan Real Madrid, gökyüzünde büyük şok yaşadı. Yıldızlarla dolu uçak fırtına nedeniyle dakikalarca gökyüzünde kalmak zorunda kaldı.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında ABD’de bulunan Real Madrid, gökyüzünde şoku yaşadı. Real Madrid’i taşıyan uçak Palm Beach’te yaşanan fırtınaya gökyüzünde yakalandı
Real Madrid’in PSG ile oynayacakları yarı final karşılaşması öncesinde New York havalimanına gitmek için havalanan uçak, iniş esnasında fırtınaya yakalandı. İniş için uçaklar gökyüzünde büyük bir trafik oluştururken, Real Madrid’in uçağı 1.5 saat gökyüzünde bekledi.
Kamp için Palm Beach’i tercih eden Real Madrid bu olayın ardından kampını iptal ederek, başka bir kamp merkezi tercih etmek zorunda kaldı.