Ankara'da Haraç Çetesine Operasyon: 14 Kişi Gözaltında
Ankara'da tehdit ettikleri esnafı baskı altına alarak haraç alan organize suç çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de yer aldığı 14 kişi gözaltına alındı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut'ta tehdit ettikleri esnafı baskı altına alarak haraç alan şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, elebaşılığını cezaevindeki O.M.H.'nin yaptığı 14 çete üyesi gözaltına alındı.
Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de yer aldığı zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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