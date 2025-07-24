Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken...
Galatasaray'ın transfer etmek için çabaladığı isim, İstanbul'a gelmesi beklenirken rotayı İspanya'ya kırdı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen’de mutlu sona ulaşırken, bir yıldızdan gelen kötü haberle sarsıldı.
Stuttgart'tan 31 Temmuz’da serbest kalması beklenen orta saha oyuncusu Enzo Millot'u transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncuyla temaslarını sürdürüyordu.
Millot'un yüksek maaş beklentisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı nedeniyle Galatasaray’a olumlu yaklaştığı iddia ediliyor ve genç ismin İstanbul’un yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Millot’un İstanbul’a gelmesi beklenirken, İspanya’dan Atletico Madrid’in de devreye girmesinin oyuncunun aklını karıştırdığı belirtildi. Madrid ekibinin Enzo Millot ile transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.