Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken...

Galatasaray'ın transfer etmek için çabaladığı isim, İstanbul'a gelmesi beklenirken rotayı İspanya'ya kırdı. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray transfer
Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... - Resim: 1

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen’de mutlu sona ulaşırken, bir yıldızdan gelen kötü haberle sarsıldı.

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Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... - Resim: 2

Stuttgart'tan 31 Temmuz’da serbest kalması beklenen orta saha oyuncusu Enzo Millot'u transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncuyla temaslarını sürdürüyordu.

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Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... - Resim: 3

Millot'un yüksek maaş beklentisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı nedeniyle Galatasaray’a olumlu yaklaştığı iddia ediliyor ve genç ismin İstanbul’un yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

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Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... - Resim: 4

Millot’un İstanbul’a gelmesi beklenirken, İspanya’dan Atletico Madrid’in de devreye girmesinin oyuncunun aklını karıştırdığı belirtildi. Madrid ekibinin Enzo Millot ile transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.

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