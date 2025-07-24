'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek?
Türkiye, Afrika ve Orta Doğu kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisine girdi. Uzmanlar, temmuz sonu ve ağustos başında sıcaklık rekorlarının kırılabileceği uyarısında bulundu. Artan sıcaklıkla birlikte nem, sağlık risklerini ve orman yangını tehlikesini daha da artırıyor. 'Cehennem sıcakları'nın en az 5 gün boyunca sürmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’nin temmuz sonu ve ağustos başında Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine girdiğini söyledi. Türkeş, bu dönemde halk arasında "cehennem sıcakları" olarak da bilinen yüksek sıcaklıkların, Kuzey Afrika’dan gelen çöl havası ile Orta Doğu ve Arabistan kaynaklı sıcak hava kütlelerinin birleşmesi sonucu yaşandığını belirtti.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, bazı illerde sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor. Bu sıcaklıkların, muson alçak basıncıyla bağlantılı olarak alt atmosferde oluşan sıcak hava dilinin kuzeybatıya doğru ilerlemesiyle arttığını söyleyen Türkeş, bu sürecin Türkiye’yi ardışık ve bazen aşırı sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya bıraktığını ifade etti.
ORMAN YANGINI RİSKİ VAR
Deniz ve göllere kıyısı olan bölgelerde yüksek sıcaklığa ek olarak nemin de arttığını belirten Türkeş, bu koşulların özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalıkları olan bireyler ve dış mekânda çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekti. Ayrıca bu dönemde rüzgârın kuvvetli estiği günlerde orman yangını riskinin de ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.
5 GÜN SÜRECEK
Ülkemizde haziran sonundan beri hava sıcaklıklarının çoğunlukla normallerin üzerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkeş, “Bu yaz en az 3 sıcak hava dalgasını hissettik. Ne yazık ki 23 Temmuz'dan başlayarak en az 5 gün boyunca Türkiye'nin batı, iç batı ve güney bölgelerindeki illerde 36-44 santigrat derece arasında, Güneydoğu'da bazı illerde ise 45-46 santigrat derece arasında değişen yüksek hava sıcaklıklarıyla karşılaşacağız. Kıyı bölgelerinde de bunaltıcı ve sıcak hava koşulları etkili olacak" dedi.
REKOR ESKİŞEHİR'DE KIRILMIŞTI
Türkiye’de 2022 yılında Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde kaydedilen 49.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırılmıştı. Türkeş, bu rekorların hem sıklık hem de şiddet açısından artış gösterdiğini, iklim krizinin etkisiyle her yılın bir öncekinden daha sıcak geçtiğini söyledi. Türkiye’nin batı ve güney illerinde bu yaz yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini de sözlerine ekledi.
YENİ REKORLAR YOLDA
Prof. Dr. Türkeş, “Türkiye'nin büyük bir bölümünde ortalamalardan en az 4-8 santigrat derece daha yüksek hava sıcaklıkları bekliyoruz. Bazı illerde yeni sıcaklık rekorları da kırılacak. En yüksek rekor sıcaklıklar Türkiye'nin batısında ve güneyinde görülüyor. Genellikle çok sıcak, bunaltıcı hava, deniz kıyısında oluyor ama rekorlar deniz kıyısında kırılmıyor. Çünkü deniz etkisi var” dedi.