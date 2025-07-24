'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek?

ORMAN YANGINI RİSKİ VAR

Deniz ve göllere kıyısı olan bölgelerde yüksek sıcaklığa ek olarak nemin de arttığını belirten Türkeş, bu koşulların özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalıkları olan bireyler ve dış mekânda çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekti. Ayrıca bu dönemde rüzgârın kuvvetli estiği günlerde orman yangını riskinin de ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.