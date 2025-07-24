Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları
ÖTV düzenlemesiyle otomobil piyasası altüst oldu! Elektrikli ve pick-up araçların fiyatı fırlarken, bazı yerli modellerde dikkat çeken indirimler yaşandı. İşte yeni vergi oranları ve güncel araç fiyatları…
Kaynak: NTV
Otomobil sahiplerini ve araç almayı planlayanları yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte, otomotiv piyasasında köklü değişiklikler yaşandı. Yeni vergi matrahları ve oranları, hem içten yanmalı hem de elektrikli araçların fiyatlarını baştan aşağıya değiştirdi. Bazı modellerde fiyatlar düşerken, özellikle elektrikli araçlar ve pick-up segmentindeki artışlar dikkat çekti.
MOTOR HACMİ KRİTERİ GÜNCELLENDİ
Yapılan düzenlemeyle, ÖTV hesaplamalarında esas alınan motor hacmi eşiği değiştirildi. Daha önce 1300 cc altı araçlara uygulanan avantajlı oranlar artık 1400 cc altı motorlara da uygulanabilecek. Bu değişiklik, özellikle düşük motor hacimli yerli otomobillerde fiyatların gerilemesini sağladı.
PİCK-UP ARAÇLARA ZAM YAĞDI
Yeni düzenlemeyle birlikte pick-up sınıfındaki araçlarda büyük bir vergi artışı yapıldı. Önceden yalnızca yüzde 4 ÖTV’ye tabi olan bu araçlarda oran yüzde 50’ye yükseltildi. Bu artış, ticari amaçla pick-up kullanan işletme ve bireyleri doğrudan etkileyecek.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV ARTIRILDI
Çevreci özellikleriyle öne çıkan elektrikli araçlar da yeni düzenlemeden nasibini aldı. Daha önce yüzde 10 olan en düşük ÖTV oranı, artık yüzde 25’e çıkarıldı. Elektrikli modeller artık yüzde 25, 55, 65 ve 75 olmak üzere dört farklı vergi diliminde değerlendirilecek. Bu durum özellikle Togg ve Tesla gibi markaların fiyatlarına yansıdı.
BENZİNLİ VE DİZELDE YENİ ORANLAR
İçten yanmalı motora sahip araçlarda ise ÖTV dilimleri genişletildi. Artık benzinli ve dizel araçlarda ÖTV oranı yüzde 70’ten başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkabiliyor. Ancak güncellenen matrah sınırları sayesinde bazı yerli modeller daha düşük vergi diliminden değerlendirilmeye başlandı.
İŞTE MODEL MODEL YENİ ARABA FİYATLARI
Fiyatı Artan Elektrikli ve Pick-Up Araçlar
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL-1.636.363 TL
Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL- 1.909.089 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL- 2.079.543 TL
Tesla Model Y Arkadan Çekiş: 1.866.203 TL- 2.120.684 TL
Tesla Model Y Long Range: 3.465.581 TL -3.790.772 TL
Mini Cooper Countryman Elektrikli: 2.944.900 TL- 3.260.422 TL
Pick-Up Fiyatlarındaki Değişim (Yüzde 50 ÖTV ile):
Ford Ranger: 2.820.200 TL-4.067.594 TL
VW Amarok: 2.902.000 TL- 4.185.576 TL
Toyota Hilux: 2.069.000 TL- 2.984.133 TL
SsangYong Musso Grand: 1.735.000 TL- 2.502.403 TL
Otokar Foton Tunland: 1.065.224 TL- 2.385.900 TL
Fiyatı Düşen Yerli ve Küçük Motorlu Araçlar
Fiat Egea 1.4 Easy: 1.104.900 TL- 1.043.515 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Urban: 1.324.900 TL- 1.251.292 TL
Opel Corsa 1.2 Edition: 1.312.000 TL- 1.239.110 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe: 1.497.000 TL- 1.455.415 TL
Hyundai i10 1.2 MPI: 1.129.000 TL -1.066.276 TL
Hyundai i20 MPI Jump: 1.234.000 TL- 1.165.443 TL
KIA Picanto 1.0L: 1.210.000 TL-1.142.142 TL
Volkswagen Polo Impresion: 1.708.000 TL-1.660.554 TL