Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları

ÖTV düzenlemesiyle otomobil piyasası altüst oldu! Elektrikli ve pick-up araçların fiyatı fırlarken, bazı yerli modellerde dikkat çeken indirimler yaşandı. İşte yeni vergi oranları ve güncel araç fiyatları…

Kaynak: NTV

Araba Otomobil
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Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları - Resim: 1

Otomobil sahiplerini ve araç almayı planlayanları yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte, otomotiv piyasasında köklü değişiklikler yaşandı. Yeni vergi matrahları ve oranları, hem içten yanmalı hem de elektrikli araçların fiyatlarını baştan aşağıya değiştirdi. Bazı modellerde fiyatlar düşerken, özellikle elektrikli araçlar ve pick-up segmentindeki artışlar dikkat çekti.

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Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları - Resim: 2

MOTOR HACMİ KRİTERİ GÜNCELLENDİ

Yapılan düzenlemeyle, ÖTV hesaplamalarında esas alınan motor hacmi eşiği değiştirildi. Daha önce 1300 cc altı araçlara uygulanan avantajlı oranlar artık 1400 cc altı motorlara da uygulanabilecek. Bu değişiklik, özellikle düşük motor hacimli yerli otomobillerde fiyatların gerilemesini sağladı.

PİCK-UP ARAÇLARA ZAM YAĞDI

Yeni düzenlemeyle birlikte pick-up sınıfındaki araçlarda büyük bir vergi artışı yapıldı. Önceden yalnızca yüzde 4 ÖTV’ye tabi olan bu araçlarda oran yüzde 50’ye yükseltildi. Bu artış, ticari amaçla pick-up kullanan işletme ve bireyleri doğrudan etkileyecek.

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Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları - Resim: 3

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV ARTIRILDI

Çevreci özellikleriyle öne çıkan elektrikli araçlar da yeni düzenlemeden nasibini aldı. Daha önce yüzde 10 olan en düşük ÖTV oranı, artık yüzde 25’e çıkarıldı. Elektrikli modeller artık yüzde 25, 55, 65 ve 75 olmak üzere dört farklı vergi diliminde değerlendirilecek. Bu durum özellikle Togg ve Tesla gibi markaların fiyatlarına yansıdı.

BENZİNLİ VE DİZELDE YENİ ORANLAR

İçten yanmalı motora sahip araçlarda ise ÖTV dilimleri genişletildi. Artık benzinli ve dizel araçlarda ÖTV oranı yüzde 70’ten başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkabiliyor. Ancak güncellenen matrah sınırları sayesinde bazı yerli modeller daha düşük vergi diliminden değerlendirilmeye başlandı.

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Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları - Resim: 4

İŞTE MODEL MODEL YENİ ARABA FİYATLARI

Fiyatı Artan Elektrikli ve Pick-Up Araçlar

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL-1.636.363 TL

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL- 1.909.089 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL- 2.079.543 TL

Tesla Model Y Arkadan Çekiş: 1.866.203 TL- 2.120.684 TL

Tesla Model Y Long Range: 3.465.581 TL -3.790.772 TL

Mini Cooper Countryman Elektrikli: 2.944.900 TL- 3.260.422 TL

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Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları - Resim: 5

Pick-Up Fiyatlarındaki Değişim (Yüzde 50 ÖTV ile):

Ford Ranger: 2.820.200 TL-4.067.594 TL

VW Amarok: 2.902.000 TL- 4.185.576 TL

Toyota Hilux: 2.069.000 TL- 2.984.133 TL

SsangYong Musso Grand: 1.735.000 TL- 2.502.403 TL

Otokar Foton Tunland: 1.065.224 TL- 2.385.900 TL

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Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları - Resim: 6

Fiyatı Düşen Yerli ve Küçük Motorlu Araçlar

Fiat Egea 1.4 Easy: 1.104.900 TL- 1.043.515 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Urban: 1.324.900 TL- 1.251.292 TL

Opel Corsa 1.2 Edition: 1.312.000 TL- 1.239.110 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe: 1.497.000 TL- 1.455.415 TL

Hyundai i10 1.2 MPI: 1.129.000 TL -1.066.276 TL

Hyundai i20 MPI Jump: 1.234.000 TL- 1.165.443 TL

KIA Picanto 1.0L: 1.210.000 TL-1.142.142 TL

Volkswagen Polo Impresion: 1.708.000 TL-1.660.554 TL

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