Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları

MOTOR HACMİ KRİTERİ GÜNCELLENDİ

Yapılan düzenlemeyle, ÖTV hesaplamalarında esas alınan motor hacmi eşiği değiştirildi. Daha önce 1300 cc altı araçlara uygulanan avantajlı oranlar artık 1400 cc altı motorlara da uygulanabilecek. Bu değişiklik, özellikle düşük motor hacimli yerli otomobillerde fiyatların gerilemesini sağladı.

PİCK-UP ARAÇLARA ZAM YAĞDI

Yeni düzenlemeyle birlikte pick-up sınıfındaki araçlarda büyük bir vergi artışı yapıldı. Önceden yalnızca yüzde 4 ÖTV’ye tabi olan bu araçlarda oran yüzde 50’ye yükseltildi. Bu artış, ticari amaçla pick-up kullanan işletme ve bireyleri doğrudan etkileyecek.