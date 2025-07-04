İstanbul Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu... 14 Tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonlarında yakalanan 14 kişi tutuklandı.

İstanbul Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu... 14 Tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan şahıslara yönelik 1 Temmuz günü operasyon düzenlemişti.

İstanbul merkezli 3 ilde 40 adrese düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 18’i tutuklama talebiyle, 12’si ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 16 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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