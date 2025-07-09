Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim İçin Tarih Verdi! ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’in '2 Kasım Pazar' gününü işaret ederek yaptığı erken seçim çıkışına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp şu tarihte seçim yapılır diye sizin kendi hayaliniz olabilir ama siyasetin böyle bir gündemi yok" diyerek tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

6 Temmuz Pazar günü 3 yıl önce şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için yürütülen arama tarama faaliyetinde mağarada biriken yoğun metan gazına maruz kalan 19 kahraman askerimizden on ikisi maalesef şehit oldu.

Konuşmamın hemen başında bir kez daha şehit Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere aziz şehitlerimizin ölmediğini, yaşadıklarını ancak bunu bizim bilemeyeceğimizi Allah katında onların rızıklandırdıklarını müjdeliyor. Biz bu ilahi müjdeye tüm kalbimizle iman ediyoruz. Onlar peygamberlik makamından sonra rütbelerin en yücesine kavuştular. Rabbimizin nimetiyle rızıklanıyorlar. Rabbim onlardan razı olsun. Mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum. Şehitlerimiz yalnızca cesaretleriyle değil, faziletleriyle de temayüz etmişlerdir. Ay yıldızlı al bayrak uğruna canlarını feda eden kahramanların yüreklerimize ateş düşüren nice anısı, nice vasiyeti örnek alınacak nice hikayesi var.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ MESAJI

Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir sürece giriyoruz. İnşallah önce Terörsüz Türkiye ardından terörsüz bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şahit edecek onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Daha önce de pek çok kez ifade ettim. Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin rehberliğinde Türkiye'yi inşallah yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor, ülkemizin ayağına vurulmuş bu kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz.

Şehitlerimizin fedakarlıklarıyla yazılan kardeşlik destanımızı çok daha güçlü çok daha muhkem bir şekilde geleceğe taşıyoruz. Şunu vatandaşlarımızın çok ama çok iyi bilmesini isterim. Terör duvarı yıkıldıktan sonra Allah'ın izniyle her şey çok daha farklı olacak. Daha fazla acının daha fazla gözyaşının önüne geçilecek. Bunun da kazananı hep söylediğim gibi Türk'ü ile Kürt'ü ile Arap'ı ile tüm Türkiye olacak. Ardından tüm bölgemiz ve bölgedeki kardeşlerimiz olacak. Ne yapıyorsak İşte bu anlayışla bu hassasiyetle yapıyoruz.

"OLUMLU HABERLERİN ALINACAĞI BİR SÜRECEC GİRİYORUZ "

Pazartesi günü Dem parti heyetini Külliye'mizde kabul ettik. Oldukça verimli, yapıcı, samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye hedefimizi kuvveten teyit ettik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir sürece giriyoruz.

Bu hayırlı sürecin herhangi bir yol kazası yaşanmadan karanlık ve kirli mahfiller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden mümkün olan en kısa sürede başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz.

Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında verdiği güçlü mesajlardan ötürü kendisine bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum.

ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son haftalarda hepimizi yaralayan çok sayıda orman yangını meydana geldi. 1387'si ormanlık alanda 1895'i orman dışı alanlarda olmak üzere bu yıl toplam 3282 yangın farklı şehirlerimizi etkisi altına aldı. Yangınlara ilk andan itibaren 27 uçak 105 helikopter, 6 bin kara aracı, 25 bin personelle müdahale ettik. Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19 bin 880 sorti yaptı. 65 bin 300 ton su attı. Bu yangınların 864'ü ise 26 Haziran'dan sonra yaşandı. Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların 4'te biri sadece son 13 günde vuku buldu. Yangınların tamamını hamdolsun kontrol altına aldık.

Son iki haftada İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa'da ciddi boyutlara ulaşan 20 büyük yangına karşı amansız bir mücadele verdi. Bu vesileyle orman yangınlarının bertaraf edilmesinde canları pahasına görev yapan tüm personelimize buradan teşekkür ediyorum.

'İKLİM KANUNU İLE ZARARLARI ASGARİ SEVİYEYE İNDİRECEĞİZ'

Küresel ısınma ve iklim krizinin yol açtığı sorunları Avrupa'dan Amerika'ya herkes yaşıyor. Avrupa ülkeleri bizim gibi ciddi orman yangınlarıyla mücadele ederken Amerika'nın Texas eyaleti son yılların en büyük sel felaketi ile boğuşuyor. Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak iklim krizini çok daha şiddetli bir şekilde hissediyoruz. 2021 yılında kendi özel koşullarımızı ve kalkınma hedeflerimizi ön planda tutarak iklim anlaşmasını imzaladık. Paris İklim Anlaşması'nın devamı ve gereği niteliğindeki iklim kanunumuz da Meclis'imizde kabul edildi. İklim kanunu ile afetlerin sebep olduğu kayıp ve zararları asgari seviyeye indireceğiz.

'SAFSATALAR BÜYÜK BİR ŞUURSUZLUK ÖRNEĞİDİR'

Ulusal katkı beyanımız doğrultusunda hazırladığımız eylem planlarımızla sera gazı emisyonlarını azaltacağız. Temiz teknolojinin kullanımını ülkemizin tamamını kapsayacak şekilde daha da yaygınlaştıracağız. iklim kanunu ile aynı zamanda sektörlerimizin daha temiz ve daha verimli üretim süreçlerini yasal güvence altına aldık. Şunu da açık ve net ifade etmek isterim. Tarım yasaklanacak, çiftçi istediği ürünü ekemeyecek, millete yapay et yedirilecek, türünden safsatalarla bu kanunu kötülemek çok büyük bir şuursuzluk örneğidir.

Paris iklim anlaşmasıyla küresel güçlerin tarım arazilerimize el koyacağı iftirasını kulaktan kulağı yaymaya çalışanlar milletimize ve devletimize karşı yürütülen sinsi operasyonun bilinçli veya bilinçsiz maşalığını yapmaktadır. Milletimizin her bir ferdi şu konuda emin olsun iklim kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur. Halkımızın sırtına yük bindirmek için değil, evlatlarımızda daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir gelecek bırakmak için hazırlanmıştır. Buradan komplo teorileriyle mantıklı düşünme yeteneklerini kaybedenlere de şunu hatırlatıyorum.

Değil tarım alanlarımızı bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç dünya üzerinde henüz mevcut değildir. Türkiye'yi ve Türk milletini savunmaktan asla vazgeçmeyiz.

'BÖYLESİNE BİR DÖNEMİ İLK DEFA YAŞIYORUZ'

Değerli milletvekilleri, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Türk siyaseti tarihinin en tuhaf en hayret verici, en ibretlik dönemlerinden birini yaşıyor. Çok partili hayata geçtiğimiz yıldan itibaren, siyasette renkli simalar, akıl sınırlarını zorlayan hadiseler hep ola gelmiştir. Ama böylesine bir dönem ilk defa yaşıyoruz.

Aslında CHP'nin hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950'ye kadar uzanıyor. CHP ve devamındaki zihniyet, milletin iradesine sahip çıkıp Demokrat Parti ve Menderes'i iktidara getirmesini asla kabullenemedi. Siz bakmayın bunların demokrasi, özgürlük, hak, hukuk laflarını ağızlarından düşürmediklerine, bunların demokrasiden anladıkları darbeyle, kargaşayla, iç ve dış güçlerin kumpaslarıyla millet iradesini tepeleyip iktidarı gasp etmektir.

'BUNLARA YABANCI DEĞİLİZ. İYİ TANIRIZ BUNLARI'

Bunların özgürlükten anladığı milletin değerlerini hakaret etmek, milletin öz evlatlarını muhtelif yaftalarla eğitimden iş hayatından sosyal hayattan uzak tutmaktır. Bunların hak ve hukuktan anladığı 86 milyonun tamamına değil sadece ve sadece kendilerine hizmet edecek yargı, medya, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplumdur.

Velhasıl CHP için kendilerine tabi olmayan, kendi ellerine teslim edilmeyen her şey kötüdür. Biz AK Parti olarak CHP ile 2002 Kasım ayından beri geneliyle, yereliyle, halk oylamasıyla tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Bunlara yabancı değiliz. İyi tanırız bunları. Son yıllarda bu yarışı ittifak çatıları altında da yürüttük.

Peki sonuç ne oldu? Bu seçimlerin tamamında kendi arkadaşlarının ifadesiyle AK Parti ve Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi, yendi de yendi. Hatta geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde altılı masa diyerek güya tüm muhalefeti bir araya getirdiler. Ne oldu? Yine yenildiler. Sadece yüzde altmışla kesin geliyor dedikleri Bay Kemal'i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini birden sandığa gömdük.

'TARİH OLUP GİTTİLER'

Daha seçim kazanmadan 'Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım' diyerek Bay Kemal'e şirinlik yapan sağlı sollu kapı kullarını da hezimete uğrattık. Milletten sandıkta öyle bir şamar yediler ki, bir daha kendilerini toparlayamadılar. Güya anketlere göre tarih yazmışlardı ama tarih olup gittiler. Konuşmalarında tutarlılık desen yok.

Türkiye'nin umudu diyerek pazarladıkları Bay Kemal'e bugün layık gördükleri muameleyi hepimiz ibretle takip ediyoruz. Son tartışmalar ışığında daha iyi anlıyoruz ki Cumhur İttifakı olarak ülkemize her biri altın kıymetinde 5 yıl kazandırmakla kalmamış aynı zamanda milletimizin istikbalini de kurtarmışız.

Değerli arkadaşlar şimdi bu partinin başında şaibe ile anılan Kasım 2023 kurultayının ardından getirilen bir şahıs var. Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan bu zat her fırsatta kürsüye çıkıyor, affedersiniz meyhane ağzıyla bağırıyor, çağırıyor, höykürüyor. Tuhaf el kol hareketleri yapıyor. Sonra da dönüp arkasını gidiyor. Bir sonraki kürsüde daha önce söylediklerinin tam tersi bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayıp yeni hezeyanlara yelken açıyor.

SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2028 yılında yapılacak bay Özgür. Parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp şu tarihte seçim yapılır diye sizin kendi hayaliniz olabilir ama siyasetin böyle bir gündemi yok. "

AYRINTILAR GELİYOR…

Kaynak: Haber Merkezi