Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti...

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Mevduat ve yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranları artırıldı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, yatırım fonlarında stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarıldı. Vadeli mevduat hesaplarında da benzer bir artış yapılarak, 6 aya kadar vadelerde stopaj oranı yüzde 17,5, 1 yıla kadar olan vadelerde ise yüzde 15 olarak belirlendi.

NET FAİZ GELİRİ AZALACAK

Yeni oranlar, bireysel yatırımcıların net faiz gelirlerini azaltacak. Örneğin, 1 milyon TL’lik birikimini 32 günlük vadede ve yıllık yüzde 48 faiz oranıyla değerlendiren bir yatırımcı, önceki stopaj oranıyla 6.312 TL vergi öderken, yeni düzenleme sonrasında bu kesinti 7.364 TL’ye yükselecek. Bu da yatırımcının net gelirinde 1.052 TL’lik bir azalma anlamına geliyor.

Düzenleme, mevcut vadesi dolmamış hesap ve fonlar için geçerli olmayacak. Ancak vade yenilemesi ya da yeni fon alımı yapılması durumunda güncel stopaj oranı uygulanacak. Aynı şekilde, mevcut fonlara yapılan yeni katkılar da yüzde 17,5’lik orana tabi tutulacak.

FAİZDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Vergi artışı ve Merkez Bankası'nın temmuz sonunda faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcılar açısından dolaylı bir faiz indirimi süreci başlamış oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 24 Temmuz’da toplanacak. Politika faizinde 350 baz puanlık bir indirim beklenirken, mevcut yüzde 46’lık oranın yüzde 42,5’e düşeceği öngörülüyor.

KARAR ÖNE ÇEKİLDİ

Düzenlemenin 31 Temmuz’da açıklanması bekleniyordu ancak karar öne çekildi. İlgili tarihte yine bir düzenleme yapılabileceği ve oranların yeniden değiştirilebileceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi