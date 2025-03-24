Mevduat Faizi Merkez Bankası'nın Faizini Aştı! Bankalarda Her Şey Bir Günde Değişti: Stopaj Vergisine İndirim İddiası

Piyasalarda yaşanan son gelişmeler TL’deki değer kaybını derinleştirirken ekonomi yönetimi likidite yönetiminde yeni kararları peş peşe açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu adımları 17 Nisan’da açıklanacak TCMB faiz kararı öncesinde beklentileri büyük ölçüde şekillendirdi. Ekonomistler gelecek ay Merkez Bankası’nın 3 aydır devam eden ve 750 baz düşürülen faizlerinde frene basılacağını öngördü. Bu beklenti sonrası piyasalarda mevduat faizleri için dikkat çeken bir hareketliliğin yaşandığı görüldü.

Yatırımcılar ‘güncel mevduat faiz oranları ne oldu’ diye merak ederken son veriler geldi. Özellikle 32 gün vadeli mevduat faizleri yüzde 45-47 bandına yerleşti. Geçen hafta bu oran Merkez Bankası’nın politika faizi olan yüzde 42,5 ile aynı seviyedeydi. 50 bin liranın altındaki TL mevduatlarda ise yüzde 29 faiz oranı öneriliyordu.

BANKALAR MEVDUAT FAİZLERİNİ GÜNCELLEDİ

Ekonomim’de yer alan haberde dün ise bankalar internet sitelerinde mevduat faiz oranlarını güncelledi. Böylece 24 Mart 2025 itibarıyla TL mevduat faiz oranları 50 bin TL üzeri için yüzde 44,5’e yükseldi. Daha yüksel tutarlı mevduatlarda ise oran yüzde 45’e yükseldi.

46 ve 92 gün vadede mevduat faizi çoğu bankada değişmedi, yüzde 41-42,5 arasında kaldı. En kısa vadeli mevduata daha yüksek faiz bu dönemde dövize yönelmesi muhtemel tasarrufun TL’de kalmasına yaraması bekleniyor.

MEVDUATRAKİ PARANIN FAİZ VERGİSİNE İNDİRİM İDDİASI

Öte yandan Bloomberg’in haberine göre en son şubat ayında yükseltilen TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki stopaj oranlarına indirim gündemde. 1 Şubat'tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10'dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7,5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmişti.

Kaynak: Ekonomim, Bloomberg HT