Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var

2 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR? İŞTE BANKA BANKA LİSTESİ

Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında, 2 milyon TL'lik birikimin 1 aylık vadede sağlayacağı net kazanç geliyor. Bankalar farklı faiz oranlarıyla alternatif seçenekler sunarken, getiriler arasında önemli farklar oluşuyor. İşte bazı bankalara göre 2 milyon TL’nin 1 aylık net kazancı: