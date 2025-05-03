Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni kararıyla, Türk Lirası mevduatlara ve yatırım fonlarına uygulanan yüzde 15 oranındaki stopaj vergisinin süresi 3 ay daha uzatıldı. Bu gelişme, mevduat sahiplerinin gözünü yeniden faiz oranlarına çevirdi. Bankalar, faiz yarışında öne çıkmak için yüksek oranlarla müşteri çekmeye çalışırken, özellikle yüksek meblağlı yatırımcılar için getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 1

1 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, TL cinsinden vadeli hesaplar ve yatırım fonlarındaki stopaj oranı yüzde 15 olarak 3 ay daha devam edecek. Bu uygulama, Şubat ayında yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılmıştı. Yeni karar, yatırımcıların vergi yükünü korurken faiz gelirlerini artırma yarışını da hızlandırdı.

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Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 2

FAİZLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Nisan ayıyla birlikte Merkez Bankası’nın faiz politikalarında yukarı yönlü adımlar atması, bankaların mevduat faizlerine doğrudan yansıdı. 1 ila 3 ay vadeli TL hesaplarındaki faiz oranları ortalama yüzde 53,8’e kadar çıktı. Mayıs başı itibarıyla pek çok banka yüzde 50’nin üzerindeki oranlarla cazip fırsatlar sunarken, kısa vadede yüksek kazanç elde etmek isteyenler için mevduat hesapları yeniden gözde yatırım aracı haline geldi.

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Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 3

2 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR? İŞTE BANKA BANKA LİSTESİ

Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında, 2 milyon TL'lik birikimin 1 aylık vadede sağlayacağı net kazanç geliyor. Bankalar farklı faiz oranlarıyla alternatif seçenekler sunarken, getiriler arasında önemli farklar oluşuyor. İşte bazı bankalara göre 2 milyon TL’nin 1 aylık net kazancı:

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Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 4

EN YÜKSEK FAİZLİ BANKALAR

Alternatif Bank – %52 faiz: 77.501 TL net kazanç

TEB / Odeabank / HSBC – %50 faiz: 74.521 TL net kazanç

Fibabanka – %49 faiz: 73.030 TL net kazanç

DenizBank, Akbank, Türkiye Finans – %48,5 faiz: 72.285 TL

ING – %48 faiz: 71.540 TL

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Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 5

ORTA DÜZEY FAİZLİ BANKALAR

Garanti BBVA – %47,5 faiz: 70.795 TL

Yapı Kredi / Halkbank – %42 faiz: 62.597 TL

Türkiye İş Bankası – %39,5 faiz: 58.871 TL

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Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 6

EN DÜŞÜK FAİZLİ BANKALAR

QNB Finansbank – %34,5 faiz: 51.419 TL

Vakıf Katılım – %34,29 faiz: 51.106 TL

Albaraka Türk – %33,31 faiz: 49.646 TL

Ziraat Bankası – %33 faiz: 49.184 TL

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Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 7

STOPAJ SÜRESİ UZATILDI

Stopaj oranlarının sabit kalması, yatırımcıların vergi yükünde bir değişiklik yaratmazken; artan faiz oranları sayesinde özellikle yüksek tutarlı mevduatlara sahip olanlar için ciddi kazanç fırsatları oluştu. Bankaların sunduğu faiz oranları arasında 28 bin TL’ye varan aylık farklar gözlemlenebiliyor. Bu nedenle, yatırımcıların banka tercihlerini yaparken faiz oranlarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

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