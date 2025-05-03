Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni kararıyla, Türk Lirası mevduatlara ve yatırım fonlarına uygulanan yüzde 15 oranındaki stopaj vergisinin süresi 3 ay daha uzatıldı. Bu gelişme, mevduat sahiplerinin gözünü yeniden faiz oranlarına çevirdi. Bankalar, faiz yarışında öne çıkmak için yüksek oranlarla müşteri çekmeye çalışırken, özellikle yüksek meblağlı yatırımcılar için getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, TL cinsinden vadeli hesaplar ve yatırım fonlarındaki stopaj oranı yüzde 15 olarak 3 ay daha devam edecek. Bu uygulama, Şubat ayında yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılmıştı. Yeni karar, yatırımcıların vergi yükünü korurken faiz gelirlerini artırma yarışını da hızlandırdı.
FAİZLER YÜKSELİŞE GEÇTİ
Nisan ayıyla birlikte Merkez Bankası’nın faiz politikalarında yukarı yönlü adımlar atması, bankaların mevduat faizlerine doğrudan yansıdı. 1 ila 3 ay vadeli TL hesaplarındaki faiz oranları ortalama yüzde 53,8’e kadar çıktı. Mayıs başı itibarıyla pek çok banka yüzde 50’nin üzerindeki oranlarla cazip fırsatlar sunarken, kısa vadede yüksek kazanç elde etmek isteyenler için mevduat hesapları yeniden gözde yatırım aracı haline geldi.
2 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR? İŞTE BANKA BANKA LİSTESİ
Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında, 2 milyon TL'lik birikimin 1 aylık vadede sağlayacağı net kazanç geliyor. Bankalar farklı faiz oranlarıyla alternatif seçenekler sunarken, getiriler arasında önemli farklar oluşuyor. İşte bazı bankalara göre 2 milyon TL’nin 1 aylık net kazancı:
EN YÜKSEK FAİZLİ BANKALAR
Alternatif Bank – %52 faiz: 77.501 TL net kazanç
TEB / Odeabank / HSBC – %50 faiz: 74.521 TL net kazanç
Fibabanka – %49 faiz: 73.030 TL net kazanç
DenizBank, Akbank, Türkiye Finans – %48,5 faiz: 72.285 TL
ING – %48 faiz: 71.540 TL
ORTA DÜZEY FAİZLİ BANKALAR
Garanti BBVA – %47,5 faiz: 70.795 TL
Yapı Kredi / Halkbank – %42 faiz: 62.597 TL
Türkiye İş Bankası – %39,5 faiz: 58.871 TL
EN DÜŞÜK FAİZLİ BANKALAR
QNB Finansbank – %34,5 faiz: 51.419 TL
Vakıf Katılım – %34,29 faiz: 51.106 TL
Albaraka Türk – %33,31 faiz: 49.646 TL
Ziraat Bankası – %33 faiz: 49.184 TL
STOPAJ SÜRESİ UZATILDI
Stopaj oranlarının sabit kalması, yatırımcıların vergi yükünde bir değişiklik yaratmazken; artan faiz oranları sayesinde özellikle yüksek tutarlı mevduatlara sahip olanlar için ciddi kazanç fırsatları oluştu. Bankaların sunduğu faiz oranları arasında 28 bin TL’ye varan aylık farklar gözlemlenebiliyor. Bu nedenle, yatırımcıların banka tercihlerini yaparken faiz oranlarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.