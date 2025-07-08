Türkiye’nin Günlük Elektrik Üretimi Tüketimi Aştı
Türkiye’de 2 Temmuz günü elektrik üretimi, tüketimi geride bıraktı. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) yayımladığı verilere göre, ülke genelinde toplam 1 milyon 91 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün içerisinde gerçekleşen elektrik tüketimi ise 1 milyon 80 bin 361 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
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Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 624 megavatsaatle saat 15.00'te yaşandı. En düşük tüketim ise 07.00 saatinde 32 bin 816 megavatsaat olarak ölçüldü.
DOĞAL GAZ SANTRALLERİ ÜRETİMDE LİDER
Toplam elektrik üretiminin kaynak dağılımına bakıldığında, doğal gaz çevrim santralleri yüzde 25,1’lik payla ilk sırada yer aldı. İthal kömür santralleri yüzde 22,2 ile ikinci sırayı alırken, barajlı hidroelektrik santrallerinin payı ise yüzde 13,1 oldu.
İHRACAT İTHALATI 3 KAT AŞTI
Aynı gün içerisinde Türkiye, 14 bin 656 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, elektrik ithalatı 4 bin 4 megavatsaat olarak gerçekleşti. Böylece ihracat miktarı, ithalatın yaklaşık 3,5 katı olarak öne çıktı.
Kaynak: AA