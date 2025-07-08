Türkiye’nin Günlük Elektrik Üretimi Tüketimi Aştı

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Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 624 megavatsaatle saat 15.00'te yaşandı. En düşük tüketim ise 07.00 saatinde 32 bin 816 megavatsaat olarak ölçüldü.

DOĞAL GAZ SANTRALLERİ ÜRETİMDE LİDER

Toplam elektrik üretiminin kaynak dağılımına bakıldığında, doğal gaz çevrim santralleri yüzde 25,1’lik payla ilk sırada yer aldı. İthal kömür santralleri yüzde 22,2 ile ikinci sırayı alırken, barajlı hidroelektrik santrallerinin payı ise yüzde 13,1 oldu.

İHRACAT İTHALATI 3 KAT AŞTI

Aynı gün içerisinde Türkiye, 14 bin 656 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, elektrik ithalatı 4 bin 4 megavatsaat olarak gerçekleşti. Böylece ihracat miktarı, ithalatın yaklaşık 3,5 katı olarak öne çıktı.

Kaynak: AA