Evinizin Daha Güzel Kokmasını Sağlayan Doğal Karışım! Eviniz Mis Gibi Kokacak

ÇOCUKLU VE HAYVANLI EVLER İÇİN UYGUN

Kimyasal içermemesi nedeniyle çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu yaşam alanlarında gönül rahatlığıyla kullanılabilen tarif, uzmanlarca da tavsiye ediliyor. Havalandırması sınırlı alanlarda doğal koku çözümlerinin daha sağlıklı sonuçlar verdiği vurgulanıyor.

KALICI KOKU İÇİN DOĞAL BİTKİLER DE TERCİH EDİLEBİLİR

Ev ortamının hoş kokmasını sağlamak için sadece karışımlar değil, bazı çiçekler de etkili oluyor. İşte evde yetiştirilebilecek doğal koku kaynakları:

YASEMİN

Yoğun ve kalıcı kokusuyla bilinen yasemin bitkisi, özellikle akşam saatlerinde güçlü bir aroma yayıyor. Balkon veya pencere önü için uygun.