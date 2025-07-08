Aksa Çukurova Doğalgaz'dan 2025 Yılı Yatırım Hedefi

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Aksa Doğalgaz Çukurova Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman, görüşmede yaptığı açıklamada, Silifke’nin doğal gazla tanışmasının üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, bugüne kadar yaklaşık 160 milyon TL yatırım yapıldığını ve 45 kilometreyi aşan doğal gaz şebekesinin devreye alındığını belirtti. Duman, şu anda ilçede 11 bin konuta doğal gaz ulaştırıldığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

4 MAHALLEYE YENİ ALTYAPI YATIRIMI GELİYOR

Tufan Duman, 2025 yılı kapsamında Silifke Doğalgaz Dağıtım Projesi doğrultusunda Gazi, Göksu, Sarıcalar ve Sayağzı mahallelerinde altyapısı bulunmayan sokaklara yeni doğal gaz şebekesi kurulacağını açıkladı. Bu kapsamda 3.100 meskene daha doğal gaz sağlanması hedefleniyor.

YATIRIMLAR TALEBE GÖRE PLANLANIYOR

Altyapı yatırımlarının vatandaşların talepleri ve ön abonelik başvurularına göre şekillendiğini belirten Duman, doğal gaz hakkında bilgi almak ve ön abonelik işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşları, Sayağzı Mahallesi'nde bulunan Aksa Doğalgaz Şehir Giriş İstasyonu’ndaki ofise davet etti.

SABİT FİYATLA TESİSAT DÖNÜŞÜM KAMPANYALARI

Aksa Çukurova Doğalgaz, doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Çukurova bölgesine özel iki sabit fiyatlı dönüşüm kampanyası başlattı. Kampanyalardan ilki, sadece mutfak dönüşümüne yönelik. Bu kapsamda vatandaşlar, 6 ay boyunca aylık 2.700 TL taksitle dönüşüm işlemini yaptırarak yemeklerini tüpe kıyasla yaklaşık 6,5 kat daha ekonomik pişirme imkânı buluyor.

İkinci kampanyada ise doğal gazlı ısıtıcı ve mutfak tesisatı birlikte dönüştürülüyor. Bu paketten yararlanmak isteyenler, 6 ay boyunca aylık KDV dahil 5.700 TL ödeme ile hem konforlu bir ısınma çözümüne hem de daha ekonomik mutfak kullanımına sahip olabiliyor.

BAŞVURU DETAYLARI AKSA DOĞALGAZ’DA

Duman, kampanyalardan yalnızca Aksa Doğalgaz tarafından yetkilendirilen sertifikalı tesisat firmaları aracılığıyla yararlanılabileceğini vurgulayarak, güncel firma listesi ve başvuru detaylarının www.aksadogalgaz.com.tr internet adresinden ya da Aksa Doğalgaz ofislerinden temin edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA