İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok! Yıkım Kararı Çıktı

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Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti.

Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel'in de aralarında olduğu 6 ünlü mekan hakkında kaçak eklentiler gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Habertürk'ün haberine göre; otellerin çatıyı yıkıp kaçak olarak teras yaptığı, denizin içine dolgu yapıldığı, merdiven kaldırıldığı tespit edildi.

Yıkım kararı aralarında lüks 3 otelin de bulunduğu 106 yapıdan 6'sı için verildi. Yıkılacak 6 yapı; Bebek, Ortaköy ve Kuruçeşme mahallelerinde yer alıyor.

İşte kaçak eklentileri hakkında yıkım kararı verilen yapılar:

Bebek Otel

Mandarin Otel

Ottoman Otel

Arnavutköy Balıkçısı

Bebek Balıkçısı

Baylan Pastanesi

Kaynak: Gerçek Gündem