İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok! Yıkım Kararı Çıktı
Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nda kaçak tadilat ve eklenti tespit etti. Bebek Otel, Mandarin Otel, Ottoman Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Bebek Balıkçısı ve Baylan Pastanesi'nin kaçak eklentileri için yıkım kararı verildi.
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Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti.
Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel'in de aralarında olduğu 6 ünlü mekan hakkında kaçak eklentiler gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Habertürk'ün haberine göre; otellerin çatıyı yıkıp kaçak olarak teras yaptığı, denizin içine dolgu yapıldığı, merdiven kaldırıldığı tespit edildi.
Yıkım kararı aralarında lüks 3 otelin de bulunduğu 106 yapıdan 6'sı için verildi. Yıkılacak 6 yapı; Bebek, Ortaköy ve Kuruçeşme mahallelerinde yer alıyor.
İşte kaçak eklentileri hakkında yıkım kararı verilen yapılar:
- Bebek Otel
- Mandarin Otel
- Ottoman Otel
- Arnavutköy Balıkçısı
- Bebek Balıkçısı
- Baylan Pastanesi
Kaynak: Gerçek Gündem
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