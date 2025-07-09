Evine Cam Balkon Yaptıranlar Yandı: Yargıtay Cezasını Açıkladı! Hepsi Tek Tek Sökülecek

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Kararda, balkonların bina dış cephesine taşan ve genellikle ortak kullanım alanı olarak değerlendirilen bölümlerden sayıldığına dikkat çekildi. Bu nedenle, balkonlara yapılacak her türlü müdahalenin, iç mekan tadilatları gibi değerlendirilmesi mümkün değil.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, apartmanlarda dış cephe değişiklikleri ancak kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı izni ile yapılabiliyor. Bu iznin alınmaması halinde yapılan değişiklikler “kaçak yapı” olarak değerlendiriliyor.