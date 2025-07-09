Evine Cam Balkon Yaptıranlar Yandı: Yargıtay Cezasını Açıkladı! Hepsi Tek Tek Sökülecek
Yargıtay'dan cam balkon uygulamalarıyla ilgili emsal karar çıktı. Kat maliklerinin izni olmadan yapılan tüm cam balkonlar kaçak yapı sayılacak ve mahkeme kararıyla tek tek sökülecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Evinde balkonunu camla kapatarak ekstra yaşam alanı yaratmak isteyenler için Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar çıktı. Son yıllarda oldukça yaygınlaşan cam balkon uygulamaları, komşular arası anlaşmazlıkların da temel nedenlerinden biri haline gelmişti. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin aldığı emsal nitelikteki karar, bu konuda artık hukuki çerçevenin daha da netleştiğini ortaya koydu.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Kararda, balkonların bina dış cephesine taşan ve genellikle ortak kullanım alanı olarak değerlendirilen bölümlerden sayıldığına dikkat çekildi. Bu nedenle, balkonlara yapılacak her türlü müdahalenin, iç mekan tadilatları gibi değerlendirilmesi mümkün değil.
Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, apartmanlarda dış cephe değişiklikleri ancak kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı izni ile yapılabiliyor. Bu iznin alınmaması halinde yapılan değişiklikler “kaçak yapı” olarak değerlendiriliyor.
CAM BALKON DAVASI MAHKEMELİK OLDU
Yargıtay’ın kararına konu olan olayda, bir apartman sakini komşusunun balkonunu camla kapattığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. İlk derece mahkemesi, benzer uygulamaların diğer dairelerde de bulunduğunu ve işlemin ruhsata tabi olmadığını belirterek davayı reddetti.
Ancak dosya Yargıtay’a taşındığında tablo değişti. Yargıtay, balkon kapatmanın yapısal bir müdahale olduğuna hükmederek, işlemin sadece cam veya PVC ile yapılmasının izinsiz yapı statüsünü değiştirmeyeceğini ifade etti.
CAM BALKONLAR TEK TEK SÖKÜLECEK
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yapılan cam balkon uygulamasının sabit bir yapı oluşturduğunu ve apartman dış cephesini etkilediğini vurgulayarak, bu tür uygulamaların kat maliklerinin yazılı onayı olmadan yapılamayacağını açıkça belirtti.
Bu tür durumlarda, binanın mimari bütünlüğünün bozulduğu ve ortak alana müdahale edildiği gerekçesiyle yapılan işlemlerin eski haline getirilmesine karar verilebileceği kaydedildi.