Tarihi Süreçte Kritik Dönemeç: Gözler Cuma Gününde! İşte Terör Örgütü PKK’nın Silah Bırakacağı Köydeki Son Durum

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27 Şubat tarihinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından paylaşılan mektubun ardından, terör örgütü PKK mayıs ayında 12. Kongresi’ni gerçekleştirerek silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütü feshetme kararı aldı. Yayımlanan çağrıda, "Kendinizi feshedin. Tüm kademeler silah bıraksın" sözlerine yer verilmişti.

DEM HEYETİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Tüm bu gelişmeler merakla beklenirken, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyaretin ardından, 7 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti.

‘SİLAHLAR BIRAKILACAK’

Öte yandan 11-13 Temmuz tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde örgüte mensup bir grubun sembolik bir törenle silahlarını bırakarak “silahlara veda” sürecini başlatacağı ifade ediliyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Örgütün silah bırakmayı planladığı köyde bulunan tv100 muhabiri Canan Altıntaş, törenin ilk anlarının televizyondan canlı yayınlanmasının planlandığını ancak güvenlik endişeleri nedeniyle bu karardan vazgeçildiğini belirtti.

İLK AŞAMADA 30 KİŞİLİK GRUP

Altıntaş’ın aktardığına göre, ilk etapta 30 kişilik bir PKK’lı grubun silah bırakma noktasına ulaşması bekleniyor. Bölgenin Kandil’e olan yakınlığı nedeniyle seçildiği, burada bırakılan silahların sonrasında imha edileceği bildirildi.

Bölgede faaliyet gösteren kamplara da değinen Altıntaş, Kandil’in eteklerinde 14 ayrı kamp bulunduğunu, "Mahmur Kampı 1998 yılında BM tarafında mülteciler için açılmıştı. Ancak burası PKK için büyük kamplardan birisi oldu. Bu kamplar PKK'nın hazırlıklarını yaptığı kamplardı" sözleriyle açıkladı.

MİT GÖZETİMİNDE OLACAK

Silahların bırakılması ve imha işlemlerinin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kontrolü altında gerçekleşeceğini belirten Altıntaş, Kandil çevresindeki köylerde yaşayan sivillerin güvenlik endişesi taşıdığını ve gelişmeleri dikkatle takip ettiğini söyledi.

Sürecin ilerleyen aşamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki kamplarda arama-tarama çalışmaları yapması, ardından boşaltılan noktaların peşmerge güçlerine devredilmesi planlanıyor.

Kaynak: tv100