Proje Okulları Atamalarında Yaşananlar Meclis Gündeminde

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CHP’nin Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, proje okullarına atama sonuçlarının 8 Nisan 2025 tarihinde açıklanıp, 10 Nisan tarihinde de 9252 öğretöenin görev sürelerinin uzatılmayarak il emrine alınmaısyla başlayan sürecin devam ettiğini kaydederek, proje okullarına yapılan atamalar ve görevlendirmelerde yaşanan keyfiyet ve hukuksuzlukları Meclis gündemine getirdi.

CHP’li Özçağdaş Meclis’e soru önergesi vererek, proje okulu atamaları hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e 5 soru yöneltti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerinde “Okul müdürleri başta olmak üzere çeşitli kesimlerin müdahalesi ile bazı öğretmenlerin yeniden atamasının yapılması “keyfiyet ve kişiye bağlı yönetim” eleştirisinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur” diyen Özçağdaş, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

8 Nisan 2025 tarihinde yapılan/yapılmayan atamalar eğer doğru ise Milli Eğitim Bakanlığı neden süreç içerisinde bazı öğretmenler için o gün aldığı karardan geri dönmüş ve yeniden atama yapmıştır?

Proje okullarında görev süresi uzatılmayan 9252 öğretmenin kaçının ataması yeniden ve hangi gerekçelerle yapılmıştır?

Aynı koşullara sahip olan 9252 öğretmenden, ataması yapılmayanların bazılarını yeniden atamak için Milli Eğitim Bakanlığı hangi kriterleri göz önünde bulundurmuştur?

10 Nisan 2025 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı oluru ile il emrine alınan ve sonradan yeniden ataması yapılan öğretmenler için kimler, hangi yöntemlerle talepte bulunmuşlardır?

Aynı şartlarda bulunan 9252 öğretmenin bazılarının sonradan atanmasının yasal dayanağı nedir? Milli Eğitim Bakanlığı eşitlik ilkesini neden uygulamamaktadır?

