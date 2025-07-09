Minik Emir'in Cenazesi Depremden 29 Ay Sonra Bulundu

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Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Nilüfer Apartmanı’nın enkazında kaybolan 4 yaşındaki Muhammed Emir Gültekin’in cenazesine 29 ay sonra ulaşıldı. Teyzesi Nurşen Kısa, Emir’in başka bir çocukla karıştırılarak farklı bir mezarlığa gömüldüğünü, yapılan DNA testi sonucunda kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

29 AY BOYUNCA BULUNAMADI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Apartmanı yıkılmış ve bu binada 56 kişi hayatını kaybetmişti. Gültekin ailesi de enkaz altında kaldı; baba Oğuz Gültekin, anne Safiye Gültekin ve ağabey Ege Gültekin yaşamını yitirdi. Ancak 4 yaşındaki Muhammed Emir’den 29 ay boyunca haber alınamadı.

GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Kayıp çocuğun teyzesi Nurşen Kısa, Emir’in aynı binada yaşamını yitiren başka bir çocukla karıştırıldığını ve farklı bir mezarlığa defnedildiğini söyledi. Yapılan DNA testiyle mezardaki çocuğun Emir olduğu kesinleşti. Nurşen Kısa, “29 ayın sonunda Emir’in mezarına ulaştık. Onu anne ve babasına emanet edeceğiz” dedi. Emir’in cenazesi, ailesinin mezarının yanına taşınacak. Diğer çocuğun ise kimsesizler mezarlığından çıkarılarak ailesine teslim edilmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

11 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 29 ay geçti. Resmi verilere göre en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremin ardından yakınlarının cenazesine ulaşamayan aileler, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği (DEMAK) çatısı altında bir araya gelerek kayıpların araştırılmasını talep etti.

DEMAK Başkanı Selahattin Kaban, 6 Şubat depremlerinden bu yana 100'ün üzerinde kişinin hala kayıp olduğunu söyledi. Muhalefet partileri, kayıpların akıbetinin araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi sundu. Ancak önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA