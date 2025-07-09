Ankara'da Tüyler Ürperten Olay! Evi Temizlerken Derin Dondurucuda Bebek Cesedi Buldular

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir evin derin dondurucusunda cesedi bulunan erkek bebeğin, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan tutuklu bulunan ev sahibi Gözde İ.’nin çocuğu olduğu belirlendi. Gözde İ.’nin yaklaşık 1 ay önce cezaevine gönderildiği öğrenildi.

EVİ TEMİZLERKEN BEBEK CESEDİ BULDULAR

23 Haziran’da Gözde İ.’nin yakınları, kadının Etimesgut’taki evinde temizlik yaparken derin dondurucuda bebek cesedine rastladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri eve sevk edilerek inceleme başlattı. 2 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

DNA TESTİ YAPILDI

Adli Tıp’ta yapılan DNA testi sonucunda, bebeğin annesinin cezaevindeki Gözde İ. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Gözde İ.’nin cezaevinde ifadesi alındı. Gözde İ., evlilik dışı birliktelikten hamile kaldığını, gebelik süresi boyunca hiç doktora gitmediğini ve çevresindeki kimsenin durumu fark etmediğini söyledi.

'BEBEĞİ EMZİRİRKEN UYUYAKALDIM' DEDİ

Haziran 2024’te evde doğum yaptığını söyleyen Gözde İ., doğumun ardından bebeği emzirmek için kanepeye geçtiğini, yorgunluktan uyuyakaldığını ve saatler sonra uyandığında bebeğin morarmış olduğunu belirtti. Bebeğin ölümüne, uykuda yanlışlıkla üzerine yatmasının neden olmuş olabileceğini ileri sürdü.

'ARKADAŞIM BİLİYORDU' İDDİASI

İfadesinde evdeki buzdolabının bozulduğunu ve yeni buzdolabı alındığını anlatan Gözde İ., buzdolabı değişimi sırasında bebeğin cansız bedenini birlikte yaşamaya başladığı arkadaşının da gördüğünü, durumu ona detaylı anlattığını söyledi. Ev arkadaşının kimseye söylememesi gerektiğini belirttiğini ve onun da “tamam” diyerek hayatlarına devam ettiklerini iddia etti.

Gözde İ., bebeğin babası olduğunu öne sürdüğü A. isimli kişiye de durumu anlattığını belirtti. Ancak hem A. hem de ev arkadaşı, bebekten haberleri olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA