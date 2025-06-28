'Kötü Kokuyor' Diye Açtığı Kapıdan 60 Ceset Çıktı!

Meksika'da bir binadan kötü koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polisler, kaçak bir krematoryum buldu. Binada 60 tane mumyalanmış ceset bulundu.

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'Kötü Kokuyor' Diye Açtığı Kapıdan 60 Ceset Çıktı!
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Uzun yıllardır yaygın olarak çeteleşme görülen ve kartellerin hüküm sürdüğü Meksika'da, sık sık isimsiz mezarlar ve yıllar sonra ortaya çıkan kimliği belirsiz cesetler görmek olağan hale gelirken, bu kez bulunanlar ise tüm dünyada şok etkisi yarattı. Ülkede yaşanan son vaka, kafalarda birçok soru işaretine sebep oldu.

Meksika'nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentinde, ruhsatsız faaliyet gösteren bir krematoryumda yaklaşık 60 tane mumyalanmış ceset bulundu. Kötü koku geldiği ihbarı üzerine Granjas Polo Gamboa mahallesindeki tesiste yapılan incelemelerde, cesetlerin hijyenik olmayan koşullarda saklandığı, bir kısmının ise cenaze aracının içinde üst üste yığıldığı tespit edildi.

'Kötü Kokuyor' Diye Açtığı Kapıdan 60 Ceset Çıktı! - Resim : 1

FIRIN YETERSİZ KALMIŞ

Yetkililer şimdilik cinayet ya da yasa dışı işlem şüphesi olmadığını bildirirken, cesetlerin hepsinin yakınları tarafından tanımlandığı ve ölüm belgelerinin de olduğu belirtildi. Fırının yetersiz kalması nedeniyle cesetlerin biriktiği aktarıldı.

Sağlık Risklerini Önleme Eyalet Komisyonu (Coespris), adli tıp uzmanları ve savcılık yetkilileriyle birlikte olayla ilgili soruşturma başlattı.

KREMATORYUM NEDİR?

Krematoryum, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yerdir. Birçok din ve kültürde yer alan ölü yakma işleminin orada gerçekleşmesi sonucu cesetler kül haline gelir. Bunun dışında bazen salgın hastalık riski taşıyan cesetler de krematoryumlarda yakılır.

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Kaynak: AA

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