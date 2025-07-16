Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak

TURİZM ÇALIŞANLARINA ÖZEL TATİL UYGULAMASI

Kamuoyunda "hafta tatili kalktı mı?" ve "yıllık izin süresi azaldı mı?" gibi sorulara yol açan yeni düzenleme, genel çalışanlar için herhangi bir tatil süresi değişikliği getirmedi. Ancak turizm sektöründe önemli bir değişiklik yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi alan konaklama tesislerinde görev yapan personel, haftalık izinlerini 7 gün yerine 10 günlük süre içinde kullanabilecek.

Bu kapsamda, haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlayan turizm çalışanı, hafta tatili hakkını yazılı onayıyla birlikte, takip eden 4 gün içinde kullanabilecek. Bu uygulama, yalnızca ilgili işletmelerde çalışanları kapsıyor ve çalışan onayı olmadan uygulanamıyor.