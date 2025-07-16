Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak
Çalışma hayatında önemli değişiklikler getiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Artık haftalık izin günleri klasik sistemle değil, esnek bir takvimle kullanılabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan yasaya göre, turizm çalışanları haftalık izin haklarını 10 günlük süre içinde, yazılı onayları doğrultusunda değerlendirebilecek.
Kaynak: Hürriyet
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle çalışma hayatında önemli değişiklikler hayata geçirildi. Yeni kanunla birlikte haftalık izin uygulamalarından elektronik bildirimlere, yurtdışı çalışanlara yönelik kolaylıklardan emekli maaş düzenlemelerine kadar birçok alanda yenilikler getirildi. Hürriyet'ten Noyan Doğan köşe yazısında, yürürlüğe giren haftalık izin uygulamaları ile ilgili merak edilen tüm detayları tek tek açıkladı.
TURİZM ÇALIŞANLARINA ÖZEL TATİL UYGULAMASI
Kamuoyunda "hafta tatili kalktı mı?" ve "yıllık izin süresi azaldı mı?" gibi sorulara yol açan yeni düzenleme, genel çalışanlar için herhangi bir tatil süresi değişikliği getirmedi. Ancak turizm sektöründe önemli bir değişiklik yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi alan konaklama tesislerinde görev yapan personel, haftalık izinlerini 7 gün yerine 10 günlük süre içinde kullanabilecek.
Bu kapsamda, haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlayan turizm çalışanı, hafta tatili hakkını yazılı onayıyla birlikte, takip eden 4 gün içinde kullanabilecek. Bu uygulama, yalnızca ilgili işletmelerde çalışanları kapsıyor ve çalışan onayı olmadan uygulanamıyor.
İŞVEREN BİLDİRİMLERİ ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA
Doğan'ın yazısına göre, yeni düzenleme ile işverenlerin işçilere yönelik bazı bildirimleri artık elektronik posta yoluyla yapabilmesine imkan tanındı. Daha önce sadece yazılı ve ıslak imzalı bildirimlerle geçerli olan bu süreçte, iş sözleşmesinin feshi dışındaki tüm yazılı bildirimler, çalışanın onayı ile e-posta üzerinden yapılabilecek. Bu bildirimler de yasal olarak geçerli sayılacak.
YURTDIŞINDA YAŞAYANLARA SGK KOLAYLIĞI
Kanunla birlikte yurtdışında yaşayan sigortalı ve emekliler için de kolaylıklar getirildi. Artık bu kişiler, Türkiye’ye gelmeden, bulundukları ülkelerdeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlikleri veya ataşelikler aracılığıyla SGK işlemlerini gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla yapılan başvuruların yerini elektronik ortamda ve yerel başvurular alacak.