İmamoğlu ile Savcı Arasında 'Bana Bakma' Gerginliği

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BARAN ŞENEL

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla hapis ve siyasi yasak istenen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada İmamoğlu ile duruşma savcısı arasında gerginlik yaşandı.

'SAVCI BEYE BAKMAM YASAK MI?'

İmamoğlu savunmasını yaptığı esnada duruşma savcısı İmamoğlu’na 'kendisine bakmaması' konusunda uyarıda bulundu. Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanına dönerek defalarca “Savcı beye bakmam yasak mı?” diye sordu.

O sırada salonda bulunan avukatlar ve milletvekilleri masalara vurmaya başladı, izleyiciler alkışlar ile destek verdi. Hakim, salondaki avukat ve izleyicileri duruşma düzeninin bozulmaması konusunda uyardı. Duruşma kısa süreli gerginliğin ardından devam etti.

'KİME BAKACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM'

Savunmasını bitiren Ekrem İmamoğlu’nun ardından iddianame hakkında savunmasını yapması için avukatı Fikret İlkiz söz aldı. İlkiz sözlerine "Savunma avukatı olarak ben de savunmamı yaparken kendi yöntemime göre istediğime bakarak konuşurum. Kime bakacağıma ben karar veririm“ diyerek başladı.