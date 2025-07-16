İmamoğlu ile Savcı Arasında 'Bana Bakma' Gerginliği

Ekrem İmamoğlu'nun 'tehdit' iddiasıyla yargılandığı duruşmada İmamoğlu ile savcı arasında gerginlik yaşandı. Savcı, İmamoğlu'nun 'kendisine bakmamasını' isteyince İmamoğlu mahkeme başkanına "Savcı beye bakmam yasak mı?” diye sordu.

Baran Şenel Baran Şenel
İmamoğlu ile Savcı Arasında 'Bana Bakma' Gerginliği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BARAN ŞENEL

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla hapis ve siyasi yasak istenen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada İmamoğlu ile duruşma savcısı arasında gerginlik yaşandı.

'SAVCI BEYE BAKMAM YASAK MI?'

İmamoğlu savunmasını yaptığı esnada duruşma savcısı İmamoğlu’na 'kendisine bakmaması' konusunda uyarıda bulundu. Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanına dönerek defalarca “Savcı beye bakmam yasak mı?” diye sordu.

O sırada salonda bulunan avukatlar ve milletvekilleri masalara vurmaya başladı, izleyiciler alkışlar ile destek verdi. Hakim, salondaki avukat ve izleyicileri duruşma düzeninin bozulmaması konusunda uyardı. Duruşma kısa süreli gerginliğin ardından devam etti.

'KİME BAKACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM'

Savunmasını bitiren Ekrem İmamoğlu’nun ardından iddianame hakkında savunmasını yapması için avukatı Fikret İlkiz söz aldı. İlkiz sözlerine "Savunma avukatı olarak ben de savunmamı yaparken kendi yöntemime göre istediğime bakarak konuşurum. Kime bakacağıma ben karar veririm“ diyerek başladı.

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
CHP’li Ceylan'dan MEB’e Sert Tepki! 'Yapmayın' CHP’li Ceylan'dan MEB’e Sert Tepki! 'Yapmayın'
Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir? Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir?
Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor
'Terörsüz Türkiye' Trafiği Hızlandı: İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı'nda İmralı Heyeti, Bakan Tunç ile Görüşüyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! 27 Kişi Yaralandı Belediye Otobüsü Beton Bariyere Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı
'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama Geldi Bakanlıktan 'Şimşek' Hızında Faiz İndirimi Açıklaması
Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul'a Sevk Edildi! Bugün Karar Bekleniyor Murat Çalık İstanbul'a Sevk Edildi
Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı