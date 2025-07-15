CHP’li Ceylan'dan MEB’e Sert Tepki! 'Yapmayın'

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, MEB’in Biga İÇDAŞ Fen Lisesi'nin kontenjanını 90’dan 60’a düşürme kararını eleştirdi. Kontenjan daraltmasının, yalnızca bir sayı azaltımı olmadığını kaydeden Ceylan, bu kararı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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CHP’li Ceylan'dan MEB’e Sert Tepki! 'Yapmayın'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Biga İÇDAŞ Fen Lisesi'nin kontenjanını 90’dan 60’a düşürme kararına sert sözlerle tepki gösterdi. Kontenjan daraltmasının, yalnızca bir sayı azaltımı olmadığını vurgulayan Ceylan, bu kararın özellikle köylerden gelen başarılı kız öğrencilerin eğitim hakkını engellediğini belirtti.

Ceylan yaptığı açıklamada, "Siz bu yolla çocuklarımızı özel okullara, cemaat yurtlarına mahkum ediyorsunuz, siz belki de ailesinin parası olmadığı için okula gidemeyecek bir doktorumuzu işsizliğe mahkum ediyorsunuz. Yapmayın! Bu konu bu kadar basit değil. Biga’nın geleceğine darbe vuruyorsunuz” dedi.

'EĞİTİM HAYATINA VURULMUŞ BİR DARBE'

Fen lisesinin fiziksel kapasitesinin 90 ve daha fazla öğrenci için uygun olduğunu hatırlatan CHP’li vekil, “Yeni açılan yurduyla çevre ilçelerden gelen öğrencilerimizin barınma sorunu yaşamayacakları, 90 öğrencimizin rahatlıkla eğitim öğretim yapabilecekleri bir okulumuzdur. Bu Biga eğitim hayatına vurulmuş bir darbedir” dedi.

SORU ÖNERGESİ İLE MECLİS'E TAŞIYACAK

Kontenjan düşüşünün sadece bu yıl için değil, Biga’nın genel eğitim başarısı açısından da olumsuz etkileri olacağına dikkat çeken Ceylan, kontenjanda yapılan azaltmayla Biga’nın en başarılı 90 çocuğundan ilk 60’ını fen lisesine alıp geri kalan 30 çocuğu ise alternatif okullara yönlendirileceğini hatırlattı. Biga İÇDAŞ Fen Lisesi’nin kontenjanının düşürülmesinin ekonomik kriz ortamında aileler için ciddi bir yük getireceğini vurgulayan Ceylan, konuyu bir soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyacaklarını vurguladı.

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