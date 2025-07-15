Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Anmasında 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Terörsüz Bölgenin Kilidini Açacak'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz programında konuştu. Cumhurbaşkanı, konuşmasında 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anarak Terörsüz Türkiye sürecinden bahsetti. Erdoğan, yaşanan acıların boşa gitmediğini ve ülkenin artık terörden tamamen kurtulmak üzere olduğunu anlattı.

'BİR OLDUĞUMUZDA YENİLMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların büyük bir kahramanlık öyküsü olduğunu belirterek ""Asırlardır şehit kanları ile sulanan topraklar tarihe yön veren topraklardır. Bu millet tam bin yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren millettir. O millet Çanakkale'den sonra 15 Temmuz gecesi bütün varlığı ile kıyamete kadar iftihar ile anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun örneğidir. Son nefesini vatansız olarak nefes verip bir çukura atılan FETÖ elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur" dedi.

'KONTROLLÜ DARBE İFTİRASI ATTILAR'

Konuşmasında birlik vurgusu yaparak, 15 Temmuz'u hedef alanlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir. O gece milletimiz böyle bir mücadele verirken, buna tiyatro diyenler oldu. Ahlaksızca kontrollü darbe iftirası atanlar oldu. Ama milletin zaferine çamur atanlar hep utançla anılacak" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE ŞEHİTLERİMİZİN ESERİ OLACAK'

Türk milletinin kahramanca bir duruş gösterdiğini ifade ederek "Siyasi parti ayırmaksızın tüm vekillerimize milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Şehitlerimizin fedakarlıkları boşa gitmedi, gazilerimizin fedakarlıkları boşa gitmedi. Adım adım inşa ettiğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz her alanda şaha geçecek ve her alanda yepyeni bir dönem başlayacaktır. Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye giden yolun kilidini açacaktır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi