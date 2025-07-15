Bakan Tunç Canlı Yayında Açıkladı! Terör Örgütü PKK’nın Silah Bırakmasından Sonra Kritik Sinyal… 10. Yargı Paketi Değişecek mi?

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CNN Türk ekranlarında canlı yayın konuğu olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kritik mesajlar verdi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de önemli noktalara değinen Bakan Tunç “10. Yargı Paketi ile ilgili Terörsüz Türkiye sürecine katkı veren düzenlemeler olabilir” dedi.

SÜRECE İLİŞKİN ÖNEMLİ MESAJLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıl dönümünde canlı yayında konuştu. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla hız kazanan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Tunç bu sürecin bir pazarlık süreci olmadığının altını çizerek DEM Parti ile gerçekleşen görüşmelere değindi.

'BİRTAKIM TALEPLERİ OLDU'

Bakan Tunç, “İdari gözlem kurumlarının verdiği kararlarla ilgili birtakım talepleri oldu. Cezalarını bitirmiş ama terör suçlusu nedeniyle gözlem kurulları tarafından salıverilmeyenler var. Bazı hükümlü tutuklulukların akrabalarının bulunduğu yerlere nakledilmesi gibi talepler var. Bizim kanunlar çerçevesi içerisine yapılabileceklerle ilgili konuşmalarımız oluyor” dedi.

10. Yargı Paketi’ne ilişkin de konuşan Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte bazı değişimlerin olabileceğini vurguladı.

'DÜZENLEMELER OLABİLİR'

Bakan Tunç, şunları söyledi: 10. yargı paketi ile ilgili yapılan düzenlemeler bu süreçle ilgilidir demek doğru olmaz, sürece katkı veren düzenlemeler olabilir. 10. Yargı paketinde hayata geçirilen düzenlemelerden biri bu cezasızlık algısı dediğimiz, denetimli serbestlikle ilgili kamuoyundaki eleştirileri ortadan kaldıran ve mutlaka belli bir oranda cezaevinde kalmayı gerektiren düzenlemeyi yaptık.

Kaynak: Haber Merkezi