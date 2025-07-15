Başkentte Sürpriz Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici Bir Arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz programının hemen arkasından MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP lideri Mustafa Destici ile bir araya geldi.

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Başkentte Sürpriz Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici Bir Arada
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılıp konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sonrasında da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

Son dönemde iktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Mustafa Destici, yeni anayasa, asgari ücrete zam yapılmaması ve memur-emekli maaşlarına yapılan zam oranlarıyla ilgili eleştirilerini kısa süre önce dile getirmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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