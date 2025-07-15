Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan Bülent Arınç’ın O Sözlerine Büyük Tepki: ‘Sesini Kesse İyi Olur’

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Ayhan Ogan, Kayseri merkezli TV1 kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ogan, hem yerel hem de genel seçimlere dair görüşlerini paylaştı. Konuşmasında, "AK Parti’nin oy aldığı taban, oy aldığı sosyoloji daha da genişleterek Cumhur İttifakı’nın oy aldığı sosyoloji bellidir" diyen Ogan, taban seçmenin başka bir yere gitmeyeceğini ve başka birine oy vermeyeceğinin savundu.

Seçmenin çok kızarsa en fazla sandığa gitmeyeceğini ifade eden Ogan, "Çok kızarsa AK Parti’ye vermez, MHP’ye verir. Olmazsa Cumhur İttifakı’ndaki bir başka partiye verir. O zamanlar Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı’ndaydı. Bence yanlış bir tercih oldu. Yeniden Refah’ın da HÜDA PAR’ın da bizimle olması yanlıştı" sözleriyle ittifak yapısına dair eleştirilerde bulundu.

'SESİNİ KESSE İYİ OLUR'

Programda dikkat çeken bir diğer başlık ise Bülent Arınç’a yönelik kullandığı ifadeler oldu. Kendisine yöneltilen, "İmamoğlu’nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AK Parti’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın’ dedi. Devlet Bahçeli de adil yargılama talep etti. 'Sizce bu süreç uzamadı mı?" şeklindeki soruya Ogan şu ifadelerle yanıt verdi:

"Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur"

Kaynak: Haber Merkezi