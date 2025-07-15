Bu Sözler Ortalığı Karıştıracak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS'de Şaibe İddialarına Çok Sert Yanıt: 'Geri Zekalıya Anlatır Gibi...'

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında MEB Şura Salonu’nda düzenlenen “Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi”ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, 11 Temmuz’da açıklanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarında 719 öğrencinin tam puan almasına yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

'GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ...'

Bakan Tekin, sınav güvenliğiyle ilgili iddialara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey, 'sınavın soruları sızdırıldı'. Saat 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının saat 11.57'de, emniyet kayıtlarında da öyle, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın saat 11.57'de paylaşılan soruların 'sınavın güvenliğine sekte vuruyor, güvenliğini tehlike altına atıyor' demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir.

Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar."

MUHARREM İNCE'YE SERT TEPKİ

CHP’ye katılan Muharrem İnce’nin “LGS’den pis koku geliyor” açıklamasını eleştiren Tekin, şunları söyledi:

"Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Şimdi o kadar saçma sapan argümanlar söylüyorlar ki mesela diyor ki 'Ben etrafımda bir iki kişiye sordum, sınav çok zor geçti dediler ama 719 tane birinci çıktı'.

Peki, ben de diyorum ki biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda 'çocuklar, bakın bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak. Dolayısıyla ders kitaplarınıza odaklanın. Bütün sorular öğretmenlerimizin size anlattıklarından çıkacak. Dolayısıyla öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyin. Başka materyale ihtiyacınız olmayacak' dedik. Sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olağan dışı bir durumsa, bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisine odaklanmaları, okul dışında, öğretmenleri dışında başka bir şeyden fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman."

'ŞAİBE OLSAYDI GEREĞİ YAPILIRDI'

Tekin, 719 birincinin öğretmenlerin başarısı olduğunu ifade ederek, “Öğrencilere ders kitaplarına ve öğretmenlerine odaklanmalarını söyledik. Bu başarı, onların emeğinin sonucudur. Eleştirenler öğretmenlerimize teşekkür etmeli, onları zan altında bırakmamalı,” dedi.

Tekin, CHP’nin sınavla ilgili diğer eleştirilerine de yanıt vererek, “Çocukların sınav ve başarı namusu bize emanet. 1 milyon 200 bin kişilik bir orduyla gece gündüz çalışıyoruz. En küçük bir şaibeye izin vermeyiz” dedi.

LGS’nin bir sıralama sınavı olma kabiliyetini kaybettiği yönündeki iddialara ise, “Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tüm verileri inceliyor. Yığılma ya da anomali yok. 719 birincinin hepsi aynı okulları tercih etmedi; memleketlerinde ya da başka illerde okulları seçtiler” açıklamasını yaptı.

Tekin, 2018’den bu yana PISA, ABİDE ve LGS verilerinde üst dilimdeki öğrenci oranlarının yüzde 6 civarında olduğunu, bu nedenle sonuçlarda bir anomali olmadığını belirtti. Bakan, eleştirilerin siyasi manipülasyon amaçlı olduğunu öne sürerek, “Çocukların zihinlerini bulandırmayın. Kendi siyasi hatalarınızı örtmek için bu tür söylemlere gerek yok” dedi.

Kaynak: AA