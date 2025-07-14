Berna Laçin Çileden Çıktı! LGS İddialarına Göz Yummadı, Tek Tek Saydı

Ünlü sanatçı Berna Laçin, 1 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların sınav öncesi paylaşıldığı iddiaları sonrasında ateş püskürdü. Laçin “Ya dün kalbim acıdı. İsyan be isyan” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Berna Laçin Çileden Çıktı! LGS İddialarına Göz Yummadı, Tek Tek Saydı
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Gündeme ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımları ile isminden sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Berna Laçin, milyonlarca öğrencinin ter döktüğü, şaibe ile anılan LGS için isyan etti.

'VALLAHİ İSYAN'

Son yılların en zoru olarak değerlendirilen ve 719 öğrencinin birinci çıktığı Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) ilişkin bir paylaşım yapan Berna Laçin, şöyle konuştu:

Ya dün kalbim acıdı. Bir öğrenci diyor ki tam yaptım. Yine de istediğim okula giremeyebilirim. Neyi eksik yaptım. Tam yapmak gibi absürt bir olayı gerçekleştiren öğrenci bile başarısız hissediyor. Bu ülkede yetişen her genç ilk önce başarısızlık hissiyle törpüleniyor. Ne yaparsa yeterli hissedecek bu çocuklar? İsyan be vallahi isyan.

Berna Laçin Çileden Çıktı! LGS İddialarına Göz Yummadı, Tek Tek Saydı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin girdiği Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların sızdırıldığı iddia edilmişti.

Soruların WhatsApp gruplarında dağıtıldığına yönelik haberlerin ardından 719 öğrencinin sınavda birinci olması da kafaları karıştırmıştı. Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), sürecin şeffaf ve denetime açık şekilde yürütüldüğünü belirtmişti.

Berna Laçin Çileden Çıktı! LGS İddialarına Göz Yummadı, Tek Tek Saydı - Resim : 2

BAKANLIK İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz’ tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp ‘Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var’ gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar.

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