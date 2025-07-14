LGS'deki Şaibe İddiaları Meclis Gündeminde

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son yılların en zor sınavı olarak değerlendirilen Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların sızdırıldığı iddialarıyla tepki çekmeye devam ediyor. Soruların whatsap gruplarında dağıtıldığına yönelik haberlerin ardından 719 öğrencinin birinci olması birçok soruyu beraberinde getirdi. DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek de konuyu Meclis gündemine taşıdı.

'KİTAPÇIKLAR ÖNCEDEN PAYLAŞILMIŞ OLABİLİR'

Çiçek, söz konusu sınava ilişkin şu hatırlatmada bulundu: “15 Haziran 2025’te yapılan LGS sınavı henüz devam ederken, saat 11.57’de bazı WhatsApp gruplarında sınav kitapçıklarının PDF formatında paylaşıldığı belgelenmiştir. Özellikle sayısal oturum tamamlanmadan soruların dolaşıma girmesi, ‘soruların önceden sızdırıldığı’ iddialarını güçlendirmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, ‘kitapçıklar arzu ettiğimiz saatten önce paylaşılmış olabilir; ancak güvenliği riske edecek bir durum söz konusu değildir’ açıklamasını yapmış ve soruşturma başlatıldığını duyurmuştur. Aradan geçen süreye rağmen, söz konusu soruşturmanın kapsamı ve sonuçları hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmemiştir.”

'RAPOR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK MI?'

MEB’in söz konusu haberlere ilişkin ‘iftira’ olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin Çiçek, Bakan Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede şu sorular yer aldı: “15 Haziran 2025’te yapılan LGS sırasında, sınav süresi henüz dolmadan bazı WhatsApp gruplarında sınav kitapçıklarının PDF formatında paylaşıldığı belgelenmiştir. Bu duruma ilişkin Bakanlığınızca başlatıldığı duyurulan soruşturmanın kapsamı ve akıbeti nedir? Söz konusu soruşturma tamamlandıysa, ulaşılan bulgular neden kamuoyuyla paylaşılmamıştır? Tamamlanmadıysa, sınav sonuçlarının ilan edilmesi ve tercih takviminin işletilmesi, soruşturmanın etkisini ve bağlayıcılığını zayıflatmayacak mıdır? 2022 yılına kadar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılan LGS istatistiklerinin, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in göreve başladığı 2023 yılından itibaren yayımlanmamasının gerekçesi nedir? 2025 yılına ait sınav analiz ve istatistik raporu kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?”

'CİMER ÜZERİNDEN KAÇ BAŞVURU YAPILDI'

Bakanlığa yönelik eleştirilerde bulunan Çiçek sorularına şöyle devam etti: “Sınav sürerken soruların dolaşıma girdiği belgelenmişken, Bakanlığınızın 'güvenliği riske edecek bir durum söz konusu değildir' yönündeki açıklaması hangi gerekçelere dayanmaktaydı? Bu kanaatin oluştuğu tarihte, söz konusu değerlendirmeyi destekleyen herhangi bir resmi rapor ya da veri mevcut muydu? Eğer sınav güvenliğini etkileyen bir durum yoksa, Bakanlığınız neden bir soruşturma başlatma gereği duymuştur? 2025 LGS sürecine ilişkin olarak, CİMER üzerinden Bakanlığınıza iletilen başvuru sayısı kaçtır? Bu başvurulara ilişkin yapılan işlemler ve ulaşılan sonuçlar nelerdir? 12 Temmuz 2025 tarihli açıklamanızda, kamuoyunu yanıltıcı iddiaları dile getirenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. Oysa soruşturma henüz tamamlanmamış ya da sonuçları kamuoyuyla paylaşılmamışken yapılan bu suç duyuruları hangi yasal gerekçelere dayanmaktadır? Bu tutum, sınav sürecine ilişkin meşru eleştirilerin bastırılması anlamına gelmeyecek midir?

Kaynak: Haber Merkezi