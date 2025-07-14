LGS Tercihleri Başladı! Son Gün Ne Zaman?

Sonuçları geçtiğimiz günlerde belli olan LGS tercihleri, bugün başladı. Öğrenciler, tercihlerini bugünden itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

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LGS Tercihleri Başladı! Son Gün Ne Zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar alınacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor. Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

LGS Tercihleri Başladı! Son Gün Ne Zaman? - Resim : 1

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

Tercihler bugünden itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

TERCİH ROBOTU DA KULLANIMDA

Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

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Kaynak: AA

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