CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İkinci Kez Hakim Karşısında

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, ardından 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tam 205 gün sonra Silivri’de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Özer hakkında 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İLK DURUŞMA 23 MAYIS'TAYDI

Özer savunmasında “Van’dan gelmiş bir Kürt olarak yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım. İddia makamı batıdaki Kürtler doğudaki Kürtler diye ayrım yapıyor. Bizi bölücülükle suçlayanlar bölücülük yapıyor. Ben hayatımda suç işlemedim, mahkemeye düşmedim. Yüzlerce öğretmen yetiştirdim aralarında savcı hakim çıktı. Böyle bir kişiden terörist çıkar mı? Yıllarca üniversitelerde çalıştım. Bunca yıl terör örgütü üyesi olmamışım da şimdi mi olmuşum?” diyerek kendini savunmuştu.

Ahmet Özer, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.00'da başladı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE İPTAL BAŞVURUSU

İstanbul 9'uncu İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı iken tutuklanan Ahmet Özer'in görevden alınması ve yerine kayyum atanması işlemlerinin iptali için açılan davada kayyum düzenlemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapmıştı.

İptal başvurusunun gerekçesi, OHAL döneminde Belediye Kanunu'na eklenen ve terör suçlarından hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasına olanak sağlayan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olması olarak belirtilmişti.

Ahmet Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz, Özer'in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanması işlemlerinin iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde açılan davada karar verildiğini söylemişti.

Ersöz, "İdare Mahkemesi, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinin 2'nci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiamızı ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi'ne 'somut norm denetimi başvurusunda' bulunulmasına karar verdi" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi