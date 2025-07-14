İktidara Yakın Yazar Abdülkadir Selvi'den Özel Teşekkür! Barış Sürecinin Güven Veren İsmi Kim? Açıkladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki çağrısı ile başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ süreci terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının ardından hız kazanırken, siyasi isimlerden de barışa destek geldi.

'BU ÜLKE PERVİN BULDAN’A TEŞEKKÜR BORÇLU'

İktidara yakın yazar Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde “İsimleri tarihe geçti” başlığı adı altında bir yazı kaleme aldı.

“Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder yorulmak bilmeyen barış elçisi olarak çalıştılar” diye vurgulayan Selvi, şunları söyledi: Sırrı Süreyya Önder’in ömrü silahların bırakılmasını görmeye yetmedi ama bu uğurda canını vermiş oldu. Pervin Buldan ise güven veren kişiliği ile arabuluculuk misyonunu başarıyla yerine getirdi. Bu ülke Pervin Buldan’a teşekkür borçlu.

NE OLMUŞTU?

Ekim 2024'te MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı "Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" çağrısı ile Terörsüz Türkiye süreci hız kazandı.

Bahçeli’nin çağrısına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik" dedi.

İMRALI İLE İLK GÖRÜŞME

Gelişmelerle beraber DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyet, sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. AKP başta olmak üzere Meclis'teki partilerle de görüşme trafiği sürdü.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'ya yönelik çağrısında, "PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" ifadelerini kullandı.

FESHETME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İmralı ile ikinci görüşme 22 Ocak'ta yapıldı. Ardından DEM Parti heyeti bu kez Irak'ın kuzeyinde IKBY yetkilileriyle temaslarda bulundu. 27 Şubat'ta İmralı ile olan üçüncü görüşme sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı geldi.

DEM Parti'nin Meclis'te başta AKP ve MHP olmak üzere partilerle ikinci tur görüşmeleri sürecin önemli sac ayaklarından biri oldu. Ramazan Bayramı'nda AKP 10 yıl sonra, MHP ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı.

SİLAHLARI BIRAKTILAR

Önce DEM Parti terör örgütü PKK'nın, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını ve İmralı'nın çağrısı doğrultusunda kararlar alındığını duyurdu. Ardından terör örgütü PKK'nın fesih kararı aldığı ve silah bırakacağı açıklandı.

Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine 11 Temmuz'da yapılan törenle son verdi. Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreni için DEM Parti heyeti de bölgeye gitti. Örgütün yöneticilerinden Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan'ın da silah bıraktığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet