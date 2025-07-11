Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler...
'Terörsüz Türkiye' sürecinde tarihi bir gün yaşandı. Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını ateşin içine atarak imha etti. O anlardan ilk kareler geldi...
Kaynak: AA
'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir gün yaşandı. Terör örgütü PKK'lı bir grup, Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplandı.
PKK'lı grup, mağaradan silahlarıyla çıkarak, tören için orada bulunan topluluğun bulunduğu alana geldi. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.
Alanda bir örgüt üyesi, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.
Silah bırakmanın gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.
İşte tarihi günden kareler...