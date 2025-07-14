Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan Enstitüsü Kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatılırken, Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan adına da 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü' kuruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan Enstitüsü Kuruldu
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Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye genelindeki 11 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken, bazı yeni birimler kuruldu.

EMİNE ERDOĞAN ENSİTÜSÜ KURULDU

Bu kapsamda, Ege Üniversitesi bünyesinde "Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü" adıyla yeni bir enstitü açılması kararlaştırıldı.

İŞTE KURULAN YENİ BİRİMLER...

Buna göre kurulan yüksekokul, fakülte ve enstitüler ise şu şekilde :

· Hacettepe Üniversitesi: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

· Anadolu Üniversitesi: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

· Karabük Üniversitesi: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

· Kayseri Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu

· İstanbul Atlas Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu

· Gazi Üniversitesi: Nörobilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü

· Ege Üniversitesi: Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü

· Kastamonu Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

· Yeditepe Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

· İstanbul Medeniyet Üniversitesi: Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Gazetedeki kararların tamamı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan Enstitüsü Kuruldu - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ege Üniversitesi'nde Emine Erdoğan Enstitüsü Kuruldu - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
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