Beklenen An Geldi! Terör Örgütü PKK'dan İlk Grup Silah Bırakıyor

Milyonların beklediği tarihi gün geldi. Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine bugün yapılan törenle son veriyor. Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreni için DEM Parti heyeti de bölgeye gitti. Saat 11.10 itibarıyla da silah bırakacak terör örgütü üyeleri alana vardı, ilk grup silah bırakıyor.

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"Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son veriyor. Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreni için DEM Parti heyetİ, alana gitti. Süreç MİT ve TSK’nın gözetiminde, kayıt altına alınarak işleyecek.

Beklenen An Geldi! Terör Örgütü PKK'dan İlk Grup Silah Bırakıyor - Resim : 1

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ ALANDA

Süleymaniye'nin Dukan ilçesi yakınlarında tören alanına giden tüm yollarda peşmerge geniş güvenlik önlemi aldı. Saat 11.10 itibarıyla da silah bırakacak terör örgütü üyelerinin alana vardığı belirtildi. İlk terör örgütü grubu da silah bırakmaya başladı.

İŞTE SİLAH BIRAKILAN MAĞARA

Beklenen An Geldi! Terör Örgütü PKK'dan İlk Grup Silah Bırakıyor - Resim : 2

Örgütün silah bıraktığı mağaranın Casene Mağarası olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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