Beklenen An Geldi! Terör Örgütü PKK'dan İlk Grup Silah Bırakıyor

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"Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son veriyor. Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreni için DEM Parti heyetİ, alana gitti. Süreç MİT ve TSK’nın gözetiminde, kayıt altına alınarak işleyecek.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ ALANDA

Süleymaniye'nin Dukan ilçesi yakınlarında tören alanına giden tüm yollarda peşmerge geniş güvenlik önlemi aldı. Saat 11.10 itibarıyla da silah bırakacak terör örgütü üyelerinin alana vardığı belirtildi. İlk terör örgütü grubu da silah bırakmaya başladı.

📌Terör örgütü PKK üyesi bir grubun silah bırakacağı Süleymaniye yakınlarında tören alanına giden tüm yollarda peşmerge geniş güvenlik önlemi aldı https://t.co/6uBRCecfv7 pic.twitter.com/xGgsIWZ9eC — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 11, 2025

İŞTE SİLAH BIRAKILAN MAĞARA

Örgütün silah bıraktığı mağaranın Casene Mağarası olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi