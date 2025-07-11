Sahte Kiralık Araç İlanlarıyla Vurgun

Sosyal medya üzerinden sahte kiralık araç ilanlarıyla 74 kişinin dolandırılmasına ilişkin eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Kocaeli merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalanırken, şahısların banka hesaplarında 36 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

Sahte Kiralık Araç İlanlarıyla Vurgun
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada sahte kiralık araç ilanlarıyla vatandaşların dolandırılmasıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 74 kişinin bu ilanlar aracılığıyla dolandırıldığı tespit edildi.

8 Temmuz Salı günü saat 05.30'da Kocaeli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ordu ve Ankara'daki operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı; 3 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 36 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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