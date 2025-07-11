Kritik Günde Tahliye Başvurusu: Avukatlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Harekete Geçti

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Diyarbakır’daki evinden 4 Kasım 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan Demirtaş için AİHM, daha önce iki kez; Anayasa Mahkemesi (AYM) ise bir kez ihlal kararı vermişti. AİHM’in son kararı, yargılama sürecindeki delil yetersizliği ve adil yargılanma hakkının ihlali gibi başlıklara dayanıyor.

TAHLİYE BAŞVURUSU YAPILACAK

Kararın ardından Demirtaş’ın avukatları harekete geçti. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, avukatlar sadece Demirtaş değil, aynı zamanda Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan tüm isimler için tahliye başvurusunda bulunacak.

Avukatlar, ilk olarak bugün, hüküm veren yerel mahkemeye başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep edecek. Ardından, AİHM kararının mahkumiyetin dayanağını oluşturan delilleri geçersiz kıldığı gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne beraat başvurusu yapılacak. Avukatlar, AİHM kararının bağlayıcılığına dikkat çekerek, Demirtaş ve diğer tutukluların serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

SİLAH BIRAKMA İLE AYNI GÜN

Öte yandan, tahliye başvurularının, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de gerçekleştirilmesi planlanan silah bırakma töreniyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: Medyascope