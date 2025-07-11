Kritik Günde Tahliye Başvurusu: Avukatlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Harekete Geçti

AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Avukatlar, Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer Kobani davası tutukluları için bugün tahliye başvurusunda bulunacak. Başvurular, terör örgütü PKK’nın silah bırakma töreniyle aynı güne denk geldi.

Son Güncelleme:
Kritik Günde Tahliye Başvurusu: Avukatlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Harekete Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Diyarbakır’daki evinden 4 Kasım 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan Demirtaş için AİHM, daha önce iki kez; Anayasa Mahkemesi (AYM) ise bir kez ihlal kararı vermişti. AİHM’in son kararı, yargılama sürecindeki delil yetersizliği ve adil yargılanma hakkının ihlali gibi başlıklara dayanıyor.

Kritik Günde Tahliye Başvurusu: Avukatlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Harekete Geçti - Resim : 1

TAHLİYE BAŞVURUSU YAPILACAK

Kararın ardından Demirtaş’ın avukatları harekete geçti. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, avukatlar sadece Demirtaş değil, aynı zamanda Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan tüm isimler için tahliye başvurusunda bulunacak.

Avukatlar, ilk olarak bugün, hüküm veren yerel mahkemeye başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep edecek. Ardından, AİHM kararının mahkumiyetin dayanağını oluşturan delilleri geçersiz kıldığı gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne beraat başvurusu yapılacak. Avukatlar, AİHM kararının bağlayıcılığına dikkat çekerek, Demirtaş ve diğer tutukluların serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

Kritik Günde Tahliye Başvurusu: Avukatlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Harekete Geçti - Resim : 2

SİLAH BIRAKMA İLE AYNI GÜN

Öte yandan, tahliye başvurularının, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de gerçekleştirilmesi planlanan silah bırakma töreniyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

AİHM Hak İhlali Kararı Verdi, Demirtaş İçin Tahliye TalebiAİHM Hak İhlali Kararı Verdi, Demirtaş İçin Tahliye TalebiGündem
'Terörsüz Türkiye' İçin Tarihi Gün: Terör Örgütü PKK Bugün Silah Bırakıyor'Terörsüz Türkiye' İçin Tarihi Gün: Terör Örgütü PKK Bugün Silah BırakıyorGüncel

Kaynak: Medyascope

Etiketler
Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ
Son Güncelleme:
Emine Erdoğan’ın Papa ile Görüşmesine Skandal Yorum! Bedeli Ağır Oldu Emine Erdoğan’ın Papa ile Görüşmesine Skandal Yorum! Bedeli Ağır Oldu
İletişim Başkanlığı'nda Devir Teslim: Burhanettin Duran Görevi Fahrettin Altun'dan Devraldı İletişim Başkanlığı'nda Devir Teslim
Bugün Suçluluğu Kabul Etmenizin Gerektiğini Gösteren 3 İşaret Bugün Suçluluğu Kabul Etmenizin Gerektiğini Gösteren 3 İşaret
Passolig Kaldırıldı mı? 2025 Passolig Yerine Ne Geldi? Passolig Kaldırıldı mı? 2025 Passolig Yerine Ne Geldi?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor
Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı Kocaeli'de Amca Dehşeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Sır Perdesi Aralandı: 6 Yıldır Aranan Yeliz'i Eski Eşi Öldürmüş! Kemik Parçaları Bulundu Sır Perdesi Aralandı: 6 Yıldır Aranan Yeliz'i Eski Eşi Öldürmüş! Kemik Parçaları Bulundu
Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, Brezilya'yı Sokağa Döktü Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, Brezilya'yı Sokağa Döktü