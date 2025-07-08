AİHM Hak İhlali Kararı Verdi, Demirtaş İçin Tahliye Talebi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir hak ihlali kararı veren AİHM, 9 yıllık tutukluluk halinin keyfi ve siyasi olduğunu vurguladı. Demirtaş’ın avukatları bir an önce beraat ve tahliye talep etti.

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AİHM Hak İhlali Kararı Verdi, Demirtaş İçin Tahliye Talebi
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Eş Genel Başkanı iken tutuklanan ve 9 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir ihlal kararı verdi.

AİHM kararında Demirtaş hakkında 20 Eylül 2019’da ikinci kez verilen tutuklama kararının keyfî ve siyasî olduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme’nin kararında Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin Türkiye bir dizi insan hakları ihlali nedeniyle tazminata mahkum edildi.

Kararda adil yargılanma, özgürlük ve güvenlik ve gerekçeli karar haklarının ihlal edildiği belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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