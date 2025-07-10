İletişim Başkanlığı'nda Devir Teslim: Burhanettin Duran Görevi Fahrettin Altun'dan Devraldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. Görevi devreden Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na getirildi.

İletişim Başkanlığı'nda bugün devir teslim töreni düzenlendi. Törende, Burhanettin Duran görevi Fahrettin Altun’dan resmi olarak devraldı.

Törende konuşan Altun, "Burhanettin Başkanımızla biz uzun yıllar çalıştık birlikte kitap yazdık araştırmalar yaptık. Bizim çalışma arkadaşlığımız yanında çok kıymetli bir dostluk ve kardeşlik hukukumuz oldu birbirimizden çok şey öğrendik. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde omuz omuza varlık gösterdik. Görevi kendisine teslim ediyorum başarılar diliyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Duran ise şunları söyledi:

"Bu kutlu görev Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği İletişim Başkanlığı görevi. Bunu devralmak kardeşim dostum Fahrettin Altun'dan devralmak benim için apayrı mutluluk vesilesi. Güzel bir ekip ve tempolu bir çalışma olacağına inanıyorum. Türkiye'nin uluslararası itibarının daha çok yükseltilmesi, dijital alandaki yatırımlarından birçok alana kadar ortaya güzel şeyler koyuldu.

Devlette devamlılık esas biz de bu bayrağı daha ileri taşımaya çalışacağız. Elimizden gelen bütün çabayla Türkiye'nin sesi olmayı sürdüreceğiz. Rabbim devletimize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde bize güç versin. Bunu hep beraber birlikte yapmayı nasip etsin. Ben tekrar başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada oluşturduğu tüm güzellikleri koruyacağıma ve elimden geldiği kadar bunlara yeni şeyler eklemeye çalışacağıma inanıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi